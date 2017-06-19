DHA ANKARA - CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nde 5'inci gün (5)

MOLA VERİLEN BÖLGEDE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
MOLA VERİLEN BÖLGEDE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü', 5'inci günde yağmur altında devam etti. Yürüyüşe yaklaşık 2 saat mola verilen Kızılcahamam çıkışında, yağışın etkisini artırdığı görüldü.
Görüntü Dökümü
--------------------------
-Bölgede etkili olan yağıştan görüntü
-Mola verilen alandan görüntü
-Kızılcahamam çıkışından görüntü
-Bekleyen araçlar
-Genel ve detay görüntüler
Haber Enver ALAS KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)