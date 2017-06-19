Feribotta telef olan ‘Sushi’i için İDO’dan açıklama: Olayın takipçisi olacağız

BURSA, (DHA)- İSTANBUL’dan Muğla’ya tatile giden İpek ve Orçun Orhan kardeşlerin 'Sushi' adlı köpeklerinin iki gün önce Adnan Menderes Feribotu’nda telef olmasıyla ilgili İDO

BURSA, (DHA)- İSTANBUL’dan Muğla’ya tatile giden İpek ve Orçun Orhan kardeşlerin 'Sushi' adlı köpeklerinin iki gün önce Adnan Menderes Feribotu’nda telef olmasıyla ilgili İDO yazılı açıklama yaptı. Sushi’nin ölümünden büyük üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, “İDO’nun 30 yıllık tarihinde ilk kez gerçekleşen bu olayın takipçisi olacağımızı belirtiriz” denildi.

İstanbul'dan tatil için Muğla'ya gitmek için yola çıkan 29 yaşındaki İpek ve kardeşi 25 yaşındaki Orçun Orhan, 8 yaşındaki köpekleri 'Sushi'yi de alarak önceki gün sabah Yenikapı'dan İDO'ya ait 'Adnan Menderes' feribotuna bindi. Orhan kardeşler görevlilerin uyarısı üzerine köpeklerini evcil hayvanların taşındığı bölüme bıraktı. Yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından Bandırma'ya gelince almak için yanına gittikleri 'Sushi'nin, ağzından kan geldiğini ve telef olduğunu gören Orhan kardeşler şoke oldu.

Hayvanın ihmal sonucu öldüğünü söyleyen iç mimar İpek ve üniversite öğrencisi kardeşi Orçun Orhan, telef olan köpeği otomobillerine koyup nekropsi (hayvanlara yapılan otopsi) yaptırmak üzere Bursa'da Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

İpek ve Orhan Orçun Orhan kardeşler daha önce bir rahatsızlığı olmayan köpeklerinin ölüm nedeni kesinleştikten sonra suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler.

Konuyla ilgili İDO’dan da bugün yazılı açıklama yapıldı. İDO ailesi olarak Yenikapı-Bandırma seferinde yaşamını kaybeden Sushi adlı köpeğin ölümünden büyük üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"30 yıldır milyonlarca misafirimizin yanı sıra binlerce hayvan dostumuzu da, onlar için oluşturulmuş özel ortamlarda güvenle taşıdık. Ancak geçen cumartesi günü Sushi isimli dostumuzun, evcil havyanlar için oluşturulmuş özel kabinde yolculuk esnasında hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bu durum, tüm hayvanseverleri olduğu gibi bizi de derinden etkilemiştir. Sushi’nin ailesinin yaşadığı acıyı paylaştığımızı, İDO’nun 30 yıllık tarihinde ilk kez gerçekleşen bu olayın takipçisi olacağımızı belirtiriz."



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