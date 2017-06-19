DHA YURT BÜLTENİ-6 

Şehit Uzman Çavuş Erol'un cenazesi Konya'ya getirildi

Şehit Uzman Çavuş Erol'un cenazesi Konya'ya getirildi

TUNCELİ'nin Nazımiye İlçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş 31 yaşındaki Ahmet Erol'un cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Ahmet Erol'un cenazesi, Elazığ'da düzenlenen tören ardından Türk Yıldızları'na ait uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehit bekar Erol'un cenazesi Konya Havalimanı'nda ailesi, yakınları ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Şehit Erol'un askeri ceketini giyen kardeşi Havva Kaya'nın güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Uçaktan indirilen şehit Erol'un cenazesi defnedilmek üzere Seydişer'in İncesu Mahallesi'ne götürülmek için cenaze aracına alındı. Şehit Erol'un cenazesi, ikindi namazının ardından İncesu Mahallesi'nde düzenlenecek törenle mahalle mezarlığına defnedilecek.

Şehit annesi Ayşe Erol, dün Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a, oğlunun vasiyeti olduğunu hatırlatarak, "Şehit olursam, beni köye babaannemin, dedemin yanına defnedin diye vasiyet etti" demişti.

Görüntü Dökümü

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- Şehit ailesinden detay

- Şehidin cenazesinin uçaktan indirilmesi

- cenaze aracına konması

- Şehidin kız kardeşinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA (DHA)

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Siirt'te teslim olan 2 PKK'lı konuştu: Pişmanız, fırsatı bulduk, teslim olduk

SİİRT'te, 2 Komando Tugayı ve İl Jandarma komutanlığının Pervari ilçesi Herekol dağında düzenlediği operasyonda teslim olan 2 PKK'lı yaptıkları konuşmada, pişman olduklarını, teslim olmak için fırsat beklediklerini ve etraflarını saran güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrısına uyarak teslim olduklarını söyledi.

Siirt 3'üncü Komando Tugayı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularının katılımı Pervari ilçesi Herekol dağında yürüttüğü, "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" adlı operasyonda teslim olan 6 terör örgütü mensubundan 2'sinin daha teszlim olma ını ve konuşmalarına dahil görüntüler ortaya çıktı. Teslim olan PKK'lılardan biri, 1 Ağustos 2011 tarihde Siirt Eruh bölgesinde örgüte katıldığını, katıldıktan bir hafta geçmeden Eruh kırsalında yaralandığını, tedavi için Suriye'ye gönderildiğini ve tedaviden sonra yeniden Siirt kırsalına geldiğini belirtirek, "Katılımım, bile isteksiz olmuştu. Daha önce birkaç kere kaçmayı düşünmüştüm ancak fırsat bulamadım. Burada güvenlik güçleri 'Teslim ol' çağrısında bulundu bizde bu fırsatı bulmuş iken teslim olduk"dedi.

"ÖRGÜTE AMCAMIN KIZI VASITASI İLE KATILDIM"

Teslim olan teröristlerden "Şevger" kod adlı olan ise, 22 Ağustos 2015 tarihinde PKK'ya katıldığını, katıldıktan sonra Besta derelerde 25 günlük eğitim gördüğünü, ondan sonra Kel Mehmet dağları bölgesine gönderildiğini belirterek, "Bahar aylarında Herekol bölgesine gönderildim. Örgüte katılımım amcamın kızı aracılığı ile gerçekleşti. Katıldıktan birkaç gün sonra pişman ve kaçmak istedim ama bir türlü fırsat bulamadım güvenlik güçleri herekol bölgesinde operasyon yaptı ve teslim olduk"diye konuştu.

Teslim olan teröristlerin yer göstermeleri sonucu içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi olan 2 sığınak ve 7 mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Görüntü Dökümü:

-2 erkek PKK'lının teslim olma anları

-PKK'lıların konuşması

Haber-Kamera: SİİRT,(DHA)-

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Bayramı ülkesinde geçirecek Suriyeli sayısı 30 bini buldu

RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler'in, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Bir haftadan bu yana ülkesine geçen Suriyeli sayısının ise 30 bini bulduğu belirtildi.

Kilis Valiliği'nin aldığı kararla Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler 7 günden bu yana Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturdukları yoğunluk devam ediyor. Sıcak havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturanlar, sırayla işlemlerini yaptırdıktan sonra sınırdan geçiş yapıyor. Yoğunluğun yaşandığı sınır kapısında sıcaktan bunalanlara İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından su dağıtıldı. Polis ve asker ise, izdiham oluşmaması için Suriyelileri demir barikatlarla önlem alınan 5 ayrı toplanma noktasında yönlendiriyor. Bir haftadan bu yana ülkesine geçiş yapan Suriyeli sayısının ise 30 bini bulduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öncüpınar Sınır kapısı

- Suriyeli kalabalığı

- Uzun kuyruklar

- Suriyelilerin çadırlardan çıkışları

- İHH'nın su dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Çocukları bağımlı doğan çift, hastaneden kaçtı

ANTALYA'da madde bağımlısı olarak dünyaya gelen R.E.A.'nın uyuşturucu bağımlısı babası 26 yaşındaki R.A. ile annesi 22 yaşındaki B.A., tedavi için yatırıldığı hastaneden kaçtı. Anneanne Gülnur T., uyuşturucu bağımlısı olarak dünyaya gelen torunu 5 aylık R.E.A.'nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu.

Kepez İlçesi'nde oturan R.A., 3 yıl önce tanıştığı B.A. ile geçen yıl evlendi. Evlenmeden önce arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan çift, bağımlılıktan kurtulmak için birkaç kez girişimde bulunmasına rağmen başarılı olamadı. Hamile kalan B.A., uyuşturucu kullanmaya devam etti. Çiftin 5 ay önce doğan ve R.E.A. adını verdikleri erkek bebeklerinin de bağımlı olduğu anlaşıldı. Anneanne 47 yaşındaki Gülnar T., doktorların tavsiyesi ile kızından aldığı torununa hem baktı hem de tedavisini üstlendi. Haftalarca ağlama krizine giren minik bebek, anne sütünden de mahrum kaldı.

DHA'NIN HABERİ ÜZERİNE TEDAVİYE ALINDILAR

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) 25 Mayıs'ta çiftin dramını 'Bebekleri de uyuşturucu bağımlısı doğan çiftin feryadı: Lütfen bizi kurtarın' başlığıyla duyurmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla R.A. ve B.A. çifti, tedavileri yapılmak üzere, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne davet edildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ön tetkikleri yapılan çift, 26 Mayıs'ta Aşır Aksu Yerleşkesi'ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne götürüldü.

1 GÜN SONRA KAÇMIŞLAR

Tedavileri Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından üstlenilen R.A. ve B.A. çiftinin hastaneye yatırıldıktan bir gün sonra kaçtıkları belirtildi. Anneanne Gülnur T., sağlık personelinin ikna çabalarına rağmen kızı B.A. ile damadı R.A'nın hastaneden ayrıldığını anlattı.

TORUNUNUN VELAYETİNİ ALMAK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Gülnur T., uyuşturucu bağımlısı olarak doğan ve halen yanında bulunan torunu R.E.A.'nın velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu belirtti. Kızı ve damadı için her şeyi yaptığını vurgulayan anneanne Gülnur T., “8 yıldır aynı mücadeleyi veriyoruz. Artık yoruldum. Onlar yüzünden borca girdim. Tek düşüncem torunumun geleceği. Onun için her şeyi yaparım. İkisi birden bu illetten kurtulamıyorsa, evliliklerini de sonlandırmaları en mantıklısı" dedi.

Gülnur T., kızı B.A. ile damadı R.A.'nın kendisine hastanedeki ilaçlı tedaviyi yeterli bulmadıkları için tedaviyi bıraktıklarını söylediğini ifade etti. Gülnur T.'de uyuşturucu bağımlısı çocuklarının en az 3 gün uyutulmaları gerektiğini ve hatta hastaneden kaçmamaları için de tecrit edilmeleri gerektiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(25 MAYIS) (MOZAİKLİ)

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- Aileden detay

- Röp: Baba R.A

- Röp. Anne B:A

- Çocuktan ve anneanneden görüntü

Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA-DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(26 MAYIS)

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- Bebekle sağlık personelinin ilgilenmesi

- Anneanne ile bebekten görüntü

- Gülen bebekten görüntü

- Anne ve babanın bebeğin yanına gelmesi

- Anne ve babanın bebekle ilgilenmesi

- Anne Büşra A. röp

- Baba Raif A. röp

- Anneanne Gülnar T. röp

- Ailenin ve bebeğin genel görüntüsü

- Aile başhekimlikten çıkarken görüntü

- Amatem polikliniği tabelası ve ailenin içeriye girişinden görüntü

- Doktor Memet Nedim Yargıcı'nın konuşması

- Baba bebeğe eğilip bakarken görüntü

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Sahurda ekmek almaya giderken kazada öldü

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, 23 yaşındaki Abdulkadir Aysıt, sahur için ekmek almaya giderken direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilinin bir evin duvara çarpması sonucu öldü.

Kaza, bu sabaha karşı ilçeye bağlı Ekinyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Sahur için fırına ekmek almak amacıyla evden çıkan Abdulkadir Aysıt, otomobiliyle bir evin duvarına çarptı. Ön bölümü hurdaya dönen otomobilde sıkışan Aysıt, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Aysıt, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak öldü. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Abdulkadir Aysıt'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Aysıt'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Akçakale İlçesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu morgu

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazenin morga konulması

- Ağlayan kadınlar

- Cenaze aracının morgdan ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)

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