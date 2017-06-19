Aydınspor 1923 Başkanı Türen: Yeni yönetimde yer alacaklara başarılar

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- SPOR Toto 3'üncü Lig'e düştükten sonra 3 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü genel kurul yapma kararı alan Aydınspor 1923'te Başkan Hidayet Türen, "Yeni

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- SPOR Toto 3'üncü Lig'e düştükten sonra 3 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü genel kurul yapma kararı alan Aydınspor 1923'te Başkan Hidayet Türen, "Yeni yönetimde yer alacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim" dedi.

Hidayet Türen, "Aydınspor bir şehir meselesidir. Bu anlamda şehrin dinamikleri başta olmak üzere esnaf, halk, oda ve borsa başkanları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, iş adamları, milletvekilleri, belediye başkanları, vali gibi şehrin önde gelen isimleri bu takıma destek vermelidir" diye konuştu.

Geçen sezon üzücü bir tablo yaşadıklarını belirten Başkan Hidayet Türen, "Biz bugüne kadar elimizden gelen desteği verdik. Bundan sonra da üzerimize düşen bir görev olduğunda her zaman yapmaya hazırız. Ummadığımız bir şekilde bir küme düşme vakası yaşadık. İnşallah bir daha bu durumlara düşmeyiz. Doğru adım ve kararlarla düştüğümüz yerden kalkar ve üst liglere adım adım tırmanırız. Aydın şehri ve bu taraftar bu ligi hak etmiyor. Aydınspor 1923 için kongremiz şimdiden hayırlı olsun. Yeni yönetimde yer alacak arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.



