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DHA YURT - Çocukları bağımlı doğan çift, hastaneden kaçtı

19 Haziran 2017 14:11

ANTALYA'da madde bağımlısı olarak dünyaya gelen R.E.A.'nın uyuşturucu bağımlısı babası 26 yaşındaki R.A. ile annesi 22 yaşındaki B.A., tedavi için yatırıldığı hastaneden kaçtı.

ANTALYA'da madde bağımlısı olarak dünyaya gelen R.E.A.'nın uyuşturucu bağımlısı babası 26 yaşındaki R.A. ile annesi 22 yaşındaki B.A., tedavi için yatırıldığı hastaneden kaçtı. Anneanne Gülnur T., uyuşturucu bağımlısı olarak dünyaya gelen torunu 5 aylık R.E.A.'nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu.
Kepez İlçesi'nde oturan R.A., 3 yıl önce tanıştığı B.A. ile geçen yıl evlendi. Evlenmeden önce arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan çift, bağımlılıktan kurtulmak için birkaç kez girişimde bulunmasına rağmen başarılı olamadı. Hamile kalan B.A., uyuşturucu kullanmaya devam etti. Çiftin 5 ay önce doğan ve R.E.A. adını verdikleri erkek bebeklerinin de bağımlı olduğu anlaşıldı. Anneanne 47 yaşındaki Gülnar T., doktorların tavsiyesi ile kızından aldığı torununa hem baktı hem de tedavisini üstlendi. Haftalarca ağlama krizine giren minik bebek, anne sütünden de mahrum kaldı.
DHA'NIN HABERİ ÜZERİNE TEDAVİYE ALINDILAR
Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) 25 Mayıs'ta çiftin dramını 'Bebekleri de uyuşturucu bağımlısı doğan çiftin feryadı: Lütfen bizi kurtarın' başlığıyla duyurmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla R.A. ve B.A. çifti, tedavileri yapılmak üzere, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne davet edildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ön tetkikleri yapılan çift, 26 Mayıs'ta Aşır Aksu Yerleşkesi'ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne götürüldü.
1 GÜN SONRA KAÇMIŞLAR
Tedavileri Antalya Kamu Hastaneleri Birliği tarafından üstlenilen R.A. ve B.A. çiftinin hastaneye yatırıldıktan bir gün sonra kaçtıkları belirtildi. Anneanne Gülnur T., sağlık personelinin ikna çabalarına rağmen kızı B.A. ile damadı R.A'nın hastaneden ayrıldığını anlattı.
TORUNUNUN VELAYETİNİ ALMAK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU
Gülnur T., uyuşturucu bağımlısı olarak doğan ve halen yanında bulunan torunu R.E.A.'nın velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu belirtti. Kızı ve damadı için her şeyi yaptığını vurgulayan anneanne Gülnur T., “8 yıldır aynı mücadeleyi veriyoruz. Artık yoruldum. Onlar yüzünden borca girdim. Tek düşüncem torunumun geleceği. Onun için her şeyi yaparım. İkisi birden bu illetten kurtulamıyorsa, evliliklerini de sonlandırmaları en mantıklısı" dedi.
Gülnur T., kızı B.A. ile damadı R.A.'nın kendisine hastanedeki ilaçlı tedaviyi yeterli bulmadıkları için tedaviyi bıraktıklarını söylediğini ifade etti. Gülnur T.'de uyuşturucu bağımlısı çocuklarının en az 3 gün uyutulmaları gerektiğini ve hatta hastaneden kaçmamaları için de tecrit edilmeleri gerektiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
(25 MAYIS) (MOZAİKLİ)
-----------------
- Aileden detay
- Röp: Baba R.A
- Röp. Anne B:A
- Çocuktan ve anneanneden görüntü

Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA-DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
(26 MAYIS)
-------------------
- Bebekle sağlık personelinin ilgilenmesi
- Anneanne ile bebekten görüntü
- Gülen bebekten görüntü
- Anne ve babanın bebeğin yanına gelmesi
- Anne ve babanın bebekle ilgilenmesi
- Anne Büşra A. röp
- Baba Raif A. röp
- Anneanne Gülnar T. röp
- Ailenin ve bebeğin genel görüntüsü
- Aile başhekimlikten çıkarken görüntü
- Amatem polikliniği tabelası ve ailenin içeriye girişinden görüntü
- Doktor Memet Nedim Yargıcı'nın konuşması
- Baba bebeğe eğilip bakarken görüntü

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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