DHA YURT - Bayramı ülkesinde geçirecek Suriyeli sayısı 30 bini buldu

RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler'in, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Bir haftadan bu yana ülkesine geçen Suriyeli sayısının ise 30 bini

RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyeliler'in, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Bir haftadan bu yana ülkesine geçen Suriyeli sayısının ise 30 bini bulduğu belirtildi.

Kilis Valiliği'nin aldığı kararla Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler 7 günden bu yana Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturdukları yoğunluk devam ediyor. Sıcak havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturanlar, sırayla işlemlerini yaptırdıktan sonra sınırdan geçiş yapıyor. Yoğunluğun yaşandığı sınır kapısında sıcaktan bunalanlara İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından su dağıtıldı. Polis ve asker ise, izdiham oluşmaması için Suriyelileri demir barikatlarla önlem alınan 5 ayrı toplanma noktasında yönlendiriyor. Bir haftadan bu yana ülkesine geçiş yapan Suriyeli sayısının ise 30 bini bulduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öncüpınar Sınır kapısı

- Suriyeli kalabalığı

- Uzun kuyruklar

- Suriyelilerin çadırlardan çıkışları

- İHH'nın su dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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