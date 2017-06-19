Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    17°
    19 Haziran 2017 14:23
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

DHA YURT - Siirt'te teslim olan 2 PKK'lı konuştu: Pişmanız, fırsatı bulduk, teslim olduk

19 Haziran 2017 14:11

SİİRT'te, 2 Komando Tugayı ve İl Jandarma komutanlığının Pervari ilçesi Herekol dağında düzenlediği operasyonda teslim olan 2 PKK'lı yaptıkları konuşmada, pişman olduklarını,

SİİRT'te, 2 Komando Tugayı ve İl Jandarma komutanlığının Pervari ilçesi Herekol dağında düzenlediği operasyonda teslim olan 2 PKK'lı yaptıkları konuşmada, pişman olduklarını, teslim olmak için fırsat beklediklerini ve etraflarını saran güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrısına uyarak teslim olduklarını söyledi. 
Siirt 3'üncü Komando Tugayı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularının katılımı Pervari ilçesi Herekol dağında yürüttüğü, "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" adlı operasyonda teslim olan 6 terör örgütü mensubundan 2'sinin daha teszlim olma ını ve konuşmalarına dahil görüntüler ortaya çıktı. Teslim olan PKK'lılardan biri, 1 Ağustos 2011 tarihde Siirt Eruh bölgesinde örgüte katıldığını, katıldıktan bir hafta geçmeden Eruh kırsalında yaralandığını, tedavi için Suriye'ye gönderildiğini ve tedaviden sonra yeniden Siirt kırsalına geldiğini belirtirek, "Katılımım, bile isteksiz olmuştu. Daha önce birkaç kere kaçmayı düşünmüştüm ancak fırsat bulamadım. Burada güvenlik güçleri 'Teslim ol' çağrısında bulundu bizde bu fırsatı bulmuş iken teslim olduk"dedi.

"ÖRGÜTE AMCAMIN KIZI VASITASI İLE KATILDIM"
Teslim olan teröristlerden "Şevger" kod adlı olan ise, 22 Ağustos 2015 tarihinde PKK'ya katıldığını, katıldıktan sonra Besta derelerde 25 günlük eğitim gördüğünü, ondan sonra Kel Mehmet dağları bölgesine gönderildiğini belirterek, "Bahar aylarında Herekol bölgesine gönderildim. Örgüte katılımım amcamın kızı aracılığı ile gerçekleşti. Katıldıktan birkaç gün sonra pişman ve kaçmak istedim ama bir türlü fırsat bulamadım güvenlik güçleri herekol bölgesinde operasyon yaptı ve teslim olduk"diye konuştu.
Teslim olan teröristlerin yer göstermeleri sonucu içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi olan 2 sığınak ve 7 mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Görüntü Dökümü:
-2 erkek PKK'lının teslim olma anları
-PKK'lıların konuşması

Haber-Kamera: SİİRT,(DHA)-

==============================================

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Venezuela heyeti Meksika’da saldırıya uğradı
DHA YURT BÜLTENİ-7 
Milan'dan Kjaer için yeni teklif; 13 milyon euro + Gustavo
DHA YURT BÜLTENİ-6 
Aydınspor 1923 Başkanı Türen: Yeni yönetimde yer alacaklara başarılar
DHA YURT - Çocukları bağımlı doğan çift, hastaneden kaçtı
DHA YURT - Bayramı ülkesinde geçirecek Suriyeli sayısı 30 bini buldu
CHP'nin İzmir'den başlattığı yürüyüş sürüyor
DHA ANKARA - CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nde 5'inci gün (5)
Feribotta telef olan ‘Sushi’i için İDO’dan açıklama: Olayın takipçisi olacağız
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının fotoğrafları 
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa’yı Antalyaspor istedi
Sanatçı Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mazarını ziyaret etti
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2513:1217:1120:4822:39
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=