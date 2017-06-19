Venezuela heyeti Meksika’da saldırıya uğradı

Filiz Yavuz / Madrid, 19 Haziran (DHA) - Venezuela dışişleri bakanı Delcy Rordiguez, Meksika’da bugün toplanacak Amerikan Devletleri Topluluğu’nun (OAS) genel kurulu öncesinde Venezuela

Filiz Yavuz / Madrid, 19 Haziran (DHA) - Venezuela dışişleri bakanı Delcy Rordiguez, Meksika’da bugün toplanacak Amerikan Devletleri Topluluğu’nun (OAS) genel kurulu öncesinde Venezuela heyetinin Venezuelalı sağcı bir muhalif tarafından sözlü saldırıya uğradığını ve ölümle tehdit edildiğini duyurdu.

Rodriguez, olanlardan OAS genel sekreteri Luis Almagro ve Meksika Dışişleri Bakanlığı sekreteri Luis Videgaray’ı suçladı. Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro destekçileri bugün başkent Karakas’ta OAS ve ABD’nin müdahaleci politikalarına karşı sokağa çıkacak.

"Meksika hükümeti sorumlu"

Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, Venezuela’daki krizin de konuşulacağı OAS’ın 47. genel kuruluna katılmak üzere otele giden Venezuela'nın Kuzey Amerika'dan sorumlu Dışişleri bakanı Samuel Moncada ve büyükelçi Carmen Velásquez’in Venezuelalı sağ muhalif Gustavo Tovar Arroyo tarafından sözlü saldırıya uğradığını ve tehdit edildiğini duyurdu.

Rodriguez saldırıyı resmi olarak protesto ettiğini vurgulayarak Meksika hükümetinin saldırıya destek verip vermediğini açıklamasını istedi.

Bakan Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gustavo Tovar Arroyo'yu "Venezuela'daki öldürücü şiddeti kışkırtmakla" suçladı ve "2010’da Meksika Toplantısı’na katılmıştır" dedi.

Rodriguez’in sözünü ettiği toplantınun, 2010'da Meksika'nın başkenti Meksiko'da Bolivarcı hükümete karşı darbe planlamak için yapıldığı ileri sürülmüş, Venezuela hükümeti tarafından da kınanmıştı.

Öte yandan saldırıya uğrayan bakan Samuel Moncada da saldırıdan, "Venezuelalı fanatiklerin saldırı koşullarına izin veren" Meksika hükümetini sorumlu tuttu.

Basına konuşan Moncada şöyle dedi: "Suça ortaklar; çünkü onları, tehdit edilebileceğimiz ve daha çok koruma olması gerektiği konusunda uyarmıştık."

Karakas’ta OAS protestosu

Öte yandan bugün başkent Karakas’ta Maduro destekçileri 47. genel kuruluyla eş zamanlı olarak OAS’ı ve ABD’yi protesto edecek. Maduro yanlıları, Luis Almagro yönetimindenki OAS'ın ve ABD'nin Venezuela’ya dayatmaya çalıştığı müdahaleci ajandaya karşı çıkıyor.

OAS 19-23 Haziran tarihleri arasında Meksika'nın başkenti Meksiko'da Hotel Moon Palace de Cancún'da "Refah için diyaloğu ve uyumu güçlendirme" temasıyla toplanıyor. Toplantıda Venezuela’daki kriz hakkında da konuşulacak.

OAS göstericilere sert müdahale edildiği gerekçesiyle Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro’yu eleştirmişti. Maduro ise OAS'tan çekilme kararı almıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro OAS'ı, ABD yönetiminde Venezuela’da sosyalizmin çökertilmesi kampanyasını desteklemekle suçluyor. (Fotoğraflı)