DHA YURT BÜLTENİ-7 

Manavgat'ta yağmur sele neden oldu

Manavgat'ta yağmur sele neden oldu

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde sabah etkili olan sağanak sele neden olurken, açık alanda domates, biber ve susam ekili tarlalar sel sularıyla doldu.

Manavgat'a bağlı Hocalar Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında şiddetli yağış etkili oldu. Yaklaşık 3 saat süren yağış sonrası sel meydana geldi. Sel sularıyla birlikte mahallenin içinden geçen dere de taştı. Boyu yaklaşık yarım metreyi bulan sel suları mahalle yolunu 2 saat ulaşıma kapattı. Bölgede domates, biber ve susam ekili tarım alanları sel sularıyla doldu. Ürünler telef olurken, saman balyaları da sel sularına kapılarak gitti.

Üreticiler Yusuf Salihoğlu ve Ali Yanar, açık alandaki domateslerinin sel sonrası telef olduğunu belirterek, "Göl haline dönen alandaki domateslerimiz yok oldu. Zararımız çok büyük" dedi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Yanar, selin bölgeye büyük zarar verdiğini belirterek, "Yolumuz 2 saat süreyle kapandı. Ovalar göle döndü. Saman balyalarını alıp götüren yağmur, açık alanlarda ekili olan domates, susam ve biber gibi ürünleri de feci vurdu" diye konuştu.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de mahalleye gelerek çiftçilere 'geçmiş olsun' dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne haber verdiğini de söyleyen Başkan Metin, "İlçe Müdürlüğü'nden gelecek ekip zarar tespit çalışmalarına başlayacak. Üreticilerimiz bu tür doğal afetlere karşı ürünlerini sigorta yaptırmaları menfaatlerine olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zarar gören arazilerden detay

- Ali Yanar, Muhtar Hüseyin Yanar ve Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ile röportaj

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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CHP'nin İzmir'den başladığı yürüyüş sürüyor

CHP'den altı ok için altı beyaz güvercin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan yola çıktığı 'Adalet Yürüyüşü'ne destek için CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir'den İstanbul'a başlatılan yürüyüş 3'üncü gününde, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sürdü. Yaklaşık 500 kişilik grup, 6 beyaz güvercini, CHP'nin simgeleyen altı ok için gökyüzüne bıraktı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na yargılandığı MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezası verilip, tutuklanmasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen 15 Haziran'da Ankara'daki Güvenpark'tan 'Adalet yürüyüşü' başlattı. CHP İzmir İl Başkanlığı da bu yürüyüşe destek kararı aldı. Yaklaşık 500 partili, 17 Haziran Cumartesi günü İzmir'den çıktıkları yürüyüşe Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde devam etti. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, İzmir İl Başkan Yardımcısı Okan Karlıdağ, Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat, Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çan, Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul ve Saruhanlı İlçe Başkanı Ayşe Sunar tarafından Saruhanlı girişinde karşılandı.

Ellerinde sadece 'Adalet' yazılı pankartlar taşıyan partililer, "Adalet haktır susma hayır" ve "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atarak yürüyüşe geçti. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Okan Karlıdağ, yürüyüş öncesi yanında getirdiği altı beyaz güvercini, CHP'nin altı oku için gökyüzüne saldı. Grup, 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Saruhanlı Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

İlk olarak açıklama yapan Saruhanlı İlçe Başkanı Ayşe Sunar, "Gerçek suçluların yargılanmadığı, serbest dolaştığı bir ortamda gazetecilik mesleğini icra eden, mesleği gereği halkın bilgilenmesi için haber yapan bir milletvekilinin cezalandırılarak tutuklanmasının demokrasi ve insan hakları ile bağdaşır bir tarafı yoktur. Türkiye'de sorunlar derinleşiyor. Birçok insan hangi suçtan dolayı açığa alındığını ve görevden neden uzaklaştığını bilmiyor. İşini, aşını onuruyla onuruyla çalışıp kazanmak isteyen, demokratik koşullarda mücadele eden tüm emekçiler, eğitimciler, basın mensupları, kadınlar, demokrasi mücadelesinde cezaevlerinde tutulan tüm yurtseveler adına, bizlere insanlığımızı hatırlatan herkese adalet istiyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ise, "Adaletin olmadığı hiçbir yer anlamlı bir yer olamaz. Eğer bir ülkede adalet yoksa, adalet güvenilirliğini yitirmişse adalet mülkün temeli değilse o ülkede büyük bir sorun ve büyük bir sıkıntı var demektir. Son yıllarda yargı sistemimiz çok zor şartlarda, olumsuz yönde görev ve sorumluluğunu yapmaya çalışmaktadır. Bu şartlar altında adaletin yürütülmesi, adaletin var olması, insanların hakkının ve hukukunun korunması mümkün değildir. Bağımsız Türk mahkemelerinin görevini, sorumluluğunu yerine getirecek koşullar yaratılmalıdır. Bugün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı İstanbul'a yürüyüşü, işte bu temelde bir yürüyüştür. Adaletin tekrar Türkiye'de var olmasının mücadelesidir. Kavgasıdır. Bu yola çıkışın amacı budur" diye konuştu.

Yürüyüşe yarın Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde devam edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yürüyüşten ve güvercin salımından görüntü

- Saruhanlı İlçe Başkanı Ayşe Sunar açıklama

- CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven açıklama

Haber- Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

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Şanlıurfa'da belediye işçisi öldürüldü

ŞANLIURFA'da merkez Eyyübiye Belediyesi bünyesinde taşeron işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası 36 yaşındaki İsmail Hamur, tartıştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başına sert cisimle vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Suruç İlçesi'nden dönen İsmail Hamur, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hamur, başına sert cisimle aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, tartıştığı kişi ya da kişiler kaçtı. Yol kenarında cesedi bulunan İsmail Hamur için sağlık görevlileri ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Hamur’un cesedini otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. Hamur'un cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilirken, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu morgu

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazenin morga konulması

- Ağlayan kadınlar

- Cenaze aracının morgdan ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)

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Tekirdağ'da denize uçan otomobilde 2 kişi yaralandı

TEKIRDAG'da aşırı yağış nedeniyle yoldan çıkıp denize uçan otomobilde yaralanan 28 yaşındaki Ali Şahan ile 33 yaşındaki Ali Gezer, AFAD, Sahil Güvenlik, dalgıç polisler güçlükle kurtarıldı.

Kaza gece yarısı Tekirdağ-İstanbul karoyolunun Demirkaya mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Şahan, kullandığı 05 RE 866 plakalı otomobilin yağmur yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, buğday tarlasına girerek ilerleyip, 30 metrelik uçurumdan Marmara Denizi'ne düştü. Kazaya görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde yaralanan Ali Şahan ile Ali Gezer'i otomobilden almak için dalgıç polisler zodyak bot kullanarak yaralıları çıkardı. Yaralılar kıyıda bekletilen ambulanslarla Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Denize uçan otomobil

-Ekiplerin kurtarma çalışması

-Bota alınan yaralı

-Yaralıdan detaylar

-Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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Beton mikseri devrildi

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde beton mikserinin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Manavgat D400 karayolu Evrenseki kavşağında saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, 37 yaşındaki Murat Akgül'ün kullandığı 07 LFR 38 plakalı beton mikseri, kavşaktan dönüş yapmak isterken yan yattı. Kazada Murat Akgül yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Murat Akgül tedaviye alındı. Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Beton mikserinin kaldırılıp asfalta saçılan çimentonun temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sinyalize kavşakta yolun sol tarafında araçlar olduğu sırada hızla gelen beton mikserinin sağa doğru manevra yaptığı ve kontrolden çıkıp sol tarafa yan yattığı yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mikserin seyrederken iki açıdan görüntüsü

-Beton mikserinin devrilme anı

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

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