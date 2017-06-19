Milan'dan Kjaer için yeni teklif; 13 milyon euro + Gustavo

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul (DHA)

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul (DHA)

Milan'ın Simon Kjaer ısrarı sürüyor.

Kjaer'in bonservisinden 15 ile 18 milyon euro gelir bekleyen ve daha az paraya satmayı düşünmeyen Fenerbahçe, Milan'ın 12 milyonluk teklifini kabul etmemişti. 28 yaşındaki Danımarkalı oyuncu için Milano ekibi fiyat artırdı.

İtalya basınındaki kaynaklara göre Milan, Kjaer için 13 milyon Euro ve başka bir stoper Gustavo Gomez'i Fenerbahçe'ye vermeyi teklif etti.

Andre Silva, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez ve Matteo Musacchio'ya imza attırarak şimdiden 82 milyon Euro harcama yapan Milan, Kjaer için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu teklife nasıl bakacağı ise merak ediliyor.