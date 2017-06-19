Kastamonuspor 1966, teknik direktör Tarık Daşgün'le sözleşme imzaladı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- SPOR Toto 2'nci Lig takımlarından Kastamonuspor 1966, teknik direktör Tarık Daşgün'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- SPOR Toto 2'nci Lig takımlarından Kastamonuspor 1966, teknik direktör Tarık Daşgün'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.
2016-2017 sezonunda play off oynayan Kastamonuspor 1966, Ziya Doğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Tarık Daygün'ü getirdi. İsmail Dikmenli Spor Tesisi'nde düzenlenen imza töreninde Tarık Daşgün, Kulüp Başkanı Metehan Babaş ile sözleşme imzaladı. Daşgün'ün ekibinde Düzgün Canpolat yardımcı antrenör, Uğur Güven kondisyoner, Mustafa Gedik kaleci antrenörü olarak görev yapacak.
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