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Bakan Eroğlu: Kılıçdaroğlu insanları sokağa teşvik ediyor

19 Haziran 2017 17:32

Sait KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili, "Ben bunu doğrusu CHP Genel Başkanına

Sait KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili, "Ben bunu doğrusu CHP Genel Başkanına yakıştıramadım. Yürüyor, insanları sokağa teşvik ediyor, insanların sokağa çıkmalarını istiyor. Bu doğru bir şey değil" dedi.
Bakan Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da partisinin il binasında STK başkanlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, son günlerde yağan yağmurları yaptığı dualara bağladı. Bakan Eroğlu gazetecilere, "Siz az yağmur yağsın istiyorsunuz, belediye başkanımız da 'çok yağsın barajlar dolsun' diyor. Ben de dua ediyorum" diye espri yaptı. Bakan Eroğlu, gazetecilerin bir sorusu üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın 'Adalet Yürüyüşü'nü değerlendirdi. Bakan Eroğlu şöyle konuştu:
"Adalet diyorsak hepimiz inanacağız. Adalet hepimiz için. Bu olayda da karar veren mahkemeler. Mahkeme Enis Berberoğlu için de bir karar verdi. O karar uygulanıyor, hükümetle bir alakası yok. Fakat buna karşı (Kılıçdaroğlu'nun) 'Adalet istiyoruz' demesini garipsedik. Neticede MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili konuyu gündeme taşıyan kişiyle alakalı bir karar. Bu mahkemenin bir kararı, dolayısıyla bu yürüyüşü mahkemenin kararına, kararı alan hakimlere karşı yapılan bir hareket olarak görüyorum."
ÇÖZÜM YERİ MECLİS
Konunun mecliste müzakere edileceğini, yollarda müzakere edilemeyeceğini vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:
"Ben bunu doğrusu CHP Genel Başkanına yakıştıramadım. Yürüyor, insanları sokağa teşvik ediyor, insanların sokağa çıkmalarını istiyor. Bu doğru bir şey değil. Yüce meclis var. Çözüm yeri de orasıdır. Orada da zaten istediklerini söylüyorlar. Orada en çok konuşanlar da onlar biliyorsunuz. Meclisi sabote etmek için de olur olmaz şeyleri gündeme getiriyorlar, çıkacak kanun tasarıları gecikiyor. Bu bakımdan CHP liderinin bu şekilde hareket etmesini doğru bulmuyorum. Ülkemizin geleceği açısından da son derece mahsurlu, bu bir bakıma FETÖ'ye destek gibi de algılanır, bu da doğru bir hareket değildir. Bir an önce bundan vazgeçerek, konuyu meclise getirmesinin daha isabetli olacağına inanıyorum. Yollarda yürümesinin doğru olmadığına inanıyorum."
Bakan Eroğlu daha sonra kentteki STK başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
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