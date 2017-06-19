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Alanya'da caretta caretta katliamı iddiası

19 Haziran 2017 17:31

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sahile çıkan caretta carettaların boğazı kesilerek öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Deniz

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sahile çıkan caretta carettaların boğazı kesilerek öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi Müdürü (DEKAMER) Prof. Dr. Yakup Kaska, "Akdeniz çanağında yılda 200 civarında caretta caretta ölümü yaşanıyor. DEKAMER olarak ölümlerin nedenini araştıracağız" dedi.
Alanya'ya bağlı Demirtaş Mahallesi'nde son 15 gün içerisinde sahile yumurtlamak için çıkan 3 caretta carettanın boğazının kesilerek öldürüldüğü iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili jandarmaya herhangi bir başvuruda bulunulmadığı belirtilirken, jandarma olayı araştırmaya başladı.
"ARAŞTIRACAĞIZ"
Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, Alanya sahillerinde caretta carettaların yumurtlama alanları ve hayvanların korumasını dernek olarak üstlendiklerini fakat kendilerine böyle bir şikayet gelmediğini söyledi. Konuyla ilgili inceleme başlatacaklarını belirten Kayhan, "Bu yıl ilk caretta yuvamız Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan sahilde çıktı ve korumaya aldık. Sosyal medyadaki fotoğrafları incelediğimizde ise hayvanların boğazı kesilmesinden çok, açıktaki bir geminin pervanesine takılmış olabilir veya bir balıkçı ağına da takılıp ölmüş olabilir diye düşünüyoruz. Kesin ölüm nedenlerini araştıracağız" dedi.
"AKDENİZ'DE SIKÇA KARŞILAŞIYORUZ"
Akdeniz bölgesinde caretta caretta kaplumbağalarına yönelik araştırma yapan Pamukkale Üniversitesi DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska da fotoğrafları incelediklerinde kesici alet kesiğinin net olarak anlaşılmadığını söyledi. Akdeniz sahil bölgesinde sıkça caretta caretta ölümleriyle karşılaştıklarını anlatan Prof. Dr. Kaska, "Fotoğraflarda tam olarak kesilme ibaresi yok gibi. Belki bir balıkçı ağına takılmış olabilirler. Balıkçı ağlarının misinası belirli bir oranda kesebiliyor. Detaylı bir inceleme yapılması gerekiyor fakat ölümlerin tek tek olduğunu düşünmüyoruz. Aynı yerde karaya vurmasından tahmin ediyoruz ki bir balıkçı ağı veya bir tekne pervanesi tarafından öldürülmüş olabilirler. Yaz döneminde balık avlanması yasak ama bazı balıkçılar 'hayalet ağ' denilen ağlarla yasadışı avlanma yapabiliyor" diye konuştu.
YILDA 200 CARETTA CARETTA ÖLÜYOR
Konu ile araştırma başlatacaklarını kaydeden Prof. Dr. Kaska, şöyle dedi:
"Ölüm nedeni detaylı araştırmalar sonrasında çıkacaktır. Yetkililerle de irtibata geçerek iddiaların gerçekliğini ve ölüm nedenlerini araştıracağız. Gerekirse hayvanların gömüldükleri yerler belliyse hayvanlar üzerinde de inceleme yapabiliriz. Akdeniz çanağında yılda 200 civarında caretta caretta ölümü yaşanıyor. Biz DEKAMER olarak ölüm ve yaralanmaların nedenlerini araştırıyoruz ve müdahale ediyoruz gerekse de balıkçılarla ve teknecilerle bir araya gelerek caretta carettalar hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz."

FOTOĞRAFLI

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