DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bakan Eroğlu: Kılıçdaroğlu insanları sokağa teşvik ediyor

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın adalet yürüyüşü ile ilgili, "Ben bunu doğrusu CHP Genel Başkanına yakıştıramadım. Yürüyor, insanları sokağa teşvik ediyor, insanların sokağa çıkmalarını istiyor. Bu doğru bir şey değil" dedi.

Bakan Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da partisinin il binasında STK başkanlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, son günlerde yağan yağmurları yaptığı dualara bağladı. Bakan Eroğlu gazetecilere "Siz az yağmur yağsın istiyorsunuz, belediye başkanımız da 'çok yağsın barajlar dolsun' diyor. Ben de dua ediyorum" diye espri yaptı.

Bakan Eroğlu, gazetecilerin bir sorusu üzerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın adalet yürüyüşünü değerlendirdi.

Bakan Eroğlu, "Adalet diyorsak hepimiz inanacağız. Adalet hepimiz için. Bu olayda da karar veren mahkemeler. Mahkeme Enis Berberoğlu için de bir karar verdi. O karar uygulanıyor, hükümetle bir alakası yok. Fakat, buna karşı (Kılıçdaroğlu'nun) 'adalet istiyoruz' demesini garipsedik. Neticede MİT Tırlarının durdurulmasıyla ilgili konuyu gündeme taşıyan kişiyle alakalı bir karar. Bu karar mahkemenin bir kararı, dolayısıyla bu yürüyüşü mahkemenin kararına, kararı alan hakimlere karşı yapılan bir hareket olarak görüyorum" dedi.

Konunun mecliste müzakere edileceğini, yollarda müzakere edilemeyeceğini vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

"Ben bunu doğrusu CHP Genel Başkanına yakıştıramadım. Yürüyor, insanları sokağa teşvik ediyor, insanların sokağa çıkmalarını istiyor. Bu doğru bir şey değil. Yüce meclis var. Çözüm yeri de orasıdır. Orada da zaten istediklerini söylüyorlar. Orada en çok konuşanlar da onlar biliyorsunuz. Meclisi sabote etmek için de olur olmaz şeyleri gündeme getiriyorlar, çıkacak kanun tasarıları gecikiyor. Bu bakımdan CHP liderinin bu şekilde hareket etmesini doğru bulmuyorum. Ülkemizin geleceği açısından da son derece mahsurlu, bu bir bakıma FETÖ'ye destek gibi de algılanır, bu da doğru bir hareket değildir. Bir an önce bundan vazgeçerek, konuyu meclise getirmesinin daha isabetli olacağına inanıyorum. Yollarda yürümesinin doğru olmadığına inanıyorum."

Bakan Eroğlu daha sonra kentteki STK başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Eroğlu gelişi ve karşılama

- Gazetecilere yaptığı açıklama

- İl binasına geçişi

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Bolu Dağı'nda sis ulaşımı yavaşlattı

TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ulaşımı yavaşlattı.

Bolu Dağı'nda yağmurla birlikte etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle D-100 Karayolu'nun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Bolu Dağı'nda, sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen yoğun sise rağmen yol kenarlarındaki sis lambalarının yanmadığı görüldü. Trafik ekipleri, sürücüleri yoğun sis nedeniyle yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

Görüntü dökümü

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-Yoğun sis

-Araçlar sis altında giderken

-Yol

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)

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1 kişinin öldüğü kazada kamyonetin hız ibresi 110 kilometrede takıldı

KONYA'da iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza da kamyonetlerden birinin hız ibresinin 110 kilometrede takılı kaldığı görülürken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 14.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Fatih Mahallesi Erkan Caddesi'nde meydana geldi. 51 yaşındaki Bayram Akça'nın kullandığı 42 BAA 86 plakalı kamyonet, Uluyayla Köprüsü'nden indiği sırada iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkıp karşı şeride geçerek İsa Aykol idaresindeki 42 ARS 65 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle emniyet kemerleri takılı olmadığı ileri sürülen iki sürücüde araçların camından fırladı. Sürücülerden Bayram Akça, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı Akyol ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Akça'nın cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazada ölen Akça'nın kullandığı kamyonetin hız ibresinin 110 kilometrede takılı olduğu görülürken, kazanın meydana geldiği caddede kamyonetler için hız limitlerinin 60 kilometre olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

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- Kaza anı güvenlik kamerası

- Kamyonetin hız kadranının 110 km de kaldığını gösteren görüntü

- Bayram Akça'nın cesedinin görüntüsü

- Araçlardan detaylar

- Olay yerinden detay

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA))

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Dünyanın karikatürleri Bodrum'da buluştu

DÜNYANIN dört bir yanından karikatüristlerin katıldığı, bu yıl 34'üncüsü düzenlenen 'Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın seçici kurulu 2017 yılının kazananlarını belirlemek için Bodrum'da toplandı. Karikatüristlerin eserlerinde bu yıl yine göç, savaş, çevre sorunları, kadın ve insan haklarını ön plana çıkardıkları görüldü.

Dünya gündemine ışık tutan eserlerin yarıştığı, otoritelerce 'dünyanın bir numaralı karikatür yarışması' olarak nitelendirilen, serbest konulu Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın 34'üncüsüne, 63 ülkeden 641 sanatçı 2 bin 220 karikatürle katıldı. Ön elemeden geçen 40 ülkeden 187 sanatçının 261 karikatürünü değerlendirecek seçici kurul bugün (pazartesi) sabah saatlerinde Bodrum Işıl Club'da toplandı. Dünya çapında ün kazanmış, karikatür ustaları ve sanatçıların jüri üyeliğinde düzenlenen, bugüne kadar 137 ülkeden 7 bin 800'ü aşkın sanatçının 85 bin civarında eser ile katıldığı yarışmanın seçici kurulu, jüri başkanı Tan Oral'ın öncülüğünde toplandı. Vakıf Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı'nın konuşması ile başlayan toplantıdaki seçici kurul üyeleri arasında Ercan Akyol, Latif Demirci, Rudy Gheysens (Belçika), Piyale Madra, Mohsen Nouri Najafi (İran), Peter Nieuwendijk (Hollanda), Tan Oral, Joel Pett (ABD), Cristina Sampaio (Portekiz) yer aldı.

Jürinin değerlendirmelerini karikatürlerin kalitesinin çok yüksek olması nedeniyle yoğun süren tartışmalar içerisinde yapabildiğini belirten Jüri Başkanı Tan, "Bu yıl da dereceye girebilecek eserleri seçmekte çok zorlandık. Konular her zamanki gibi şu sıralarda dünyada sorunlar ve dertler olarak önümüze geldi. Ama ilginç bir jüriyiz, kendi arasında konuşarak, yer yer tartışarak ve sonunda demokratik bir yolla seçim yapmaya çalışıyoruz. Yarışmadaki eserlerde göç hikayeleri, kadın hakları, insan hakları, çevre sorunları savaş ve barış konuları yer alıyor. Gerçekten de şu sıralarda insanların kafasını meşgul eden konular bunlar. Bu yaklaşımlarda bazen umutlu, bazen eleştirel bazen de sert mizaha yakışır sertlikte işler var. Biz doğrusu bütün bunlara bakarken gerçekten çok tat aldık, zevk aldık. Umarım sonuçlardan da izleyiciler memnun kalır" dedi.

"DÜNYANIN SORUNLARI ORTAK"

Portekizli jüri üyesi Cristian Sampaio ise gelen çizimlerin kalitesinden övgüyle söz ederek "Uluslararası standartların üzerinde bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Birçok yarışmada jüri toplantısında bulundum. Karikatüristler çizgileri ile sorunları ortaya koyar. Karikatürcü sizin kafanızın içine büyük bir soru işareti koyar. Onlar size sorunları gösterir, çözümleri bulmak herkese düşüyor. Buradaki eserler de dünyanın sorunlarının ortak olduğunu gözler önüne seriyor" dedi.

ABD'li jüri üyesi Joel Pett de dünyadaki bütün karikatüristlerin birbirini çok sevdiğini, uyum içinde olduğunu vurguladı. Kardeşler grubu gibi çalışarak dünyadaki sıkıntılara işaret ettiklerini anlatan Petti, "Değişik fikirlerimiz de olsa problemler aynı. Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür ediyorum. Benim için buraya davet edilmek özel ve onurlu bir durum. Kazananın da çok mutlu olacağına inanıyorum" dedi.

GÜÇLÜ KIZLAR GÜÇLÜ YARINLAR KATEGORİSİNDE ÖZEL ÖDÜL

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, kız çocuklarının güçlenmesi ve eğitimin önemi üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Son iki senedir bu konuyu vurgulayan karikatürler istediklerini dile getiren Fetvacı, "Tüm dünyadaki çizerlerimizden çok miktarda eser geldi. Jüri uzun tartışmalar sonucunda elemelerini yapabiliyor. Bence dünyada herkesin ilgilendiği ve önemsediği bir konu ve biz de inanıyoruz ki kızlarımız iyi okuduğu zaman, güçlü kadınlar oldukları zaman hem ülkenin kalkınmasına hem de dünyaya barış gelmesine imkan sağlayacaklar. Onun için bu bizim çok önemsediğimiz bir konu. Ama onun dışında da çizerlerimiz yine dünyadaki bütün sorunları yansıtıyor. Bütün jüri üyeleri de aynı görüşteler. Dünyadaki sıkıntılar savaşlar, küresel ısınma, fakirlik, bunların hepsini bu çizimlerde görebiliyorsunuz. Bu konuda herkes bize hak verecek diye düşünüyorum" dedi. Jürinin bugün akşam geç saatlere kadar çalışacağını anlatan Fetvacı, yarışmada dereceye girenler ve özel ödülü kazanan karikatüristlerin isimlerinin yarın açıklanacağını belirtti.

PARA ÖDÜLÜ, HEYKEL VE BERAT VERİLECEK

Yarışmada birincilik ödülü ve özel ödül kazanan sanatçılara 8 bin dolar, ikincilik ödülü kazanana 5 bin dolar ve üçüncülük ödülü kazanana 3 bin 500 dolar verilecek. Başarı ödülü kazanan 12 sanatçı ise 500'er doların sahibi olacak. Dereceye giren tüm sanatçılara ayrıca başarılarını simgeleyen heykel ve ödül beratları kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek törenle takdim edilecek. 20 Haziran Salı günü Milta Marina A.Ş. Çarşısı'nda jüri üyeleri çocuklarla karikatür çalışması yapacak. Yarışmada ödül kazanan karikatürler 21-27 Haziran 2017 tarihleri arasında Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jüri üyeleri çalışırken görüntü,

-Karikatürlerden görüntü,

-Candan Fetvacı'nın konuşmasından görüntü,

-Oral Tan'nın konuşmasından görüntü,

-Portekizli ve ABD'li karikütiristler ile röp.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), DHA)

