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(Görüntülü Haber) 17 yıl önce kızı için yürüyen Boray Uras’tan Kılıçdaroğlu’na tavsiyeler; önüne arkasına değil sadece adımlarına bakmalı

19 Haziran 2017 17:31

Ezgi ÇAPA-Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL, (DHA) 2000 yılının Haziran ayında Bağdat Caddesi’nde trafik terörüne kurban verdiği kızı Selin için , kızının ölümünden hemen sonra 21 günde İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen Boray Uras, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için tavsiyelere bulundu. Uras, “Şarkı söyleyip, konuşmamalı. önüne ya da ardına bakmamalı. Arkasına bakıp ‘ne kadar çok yol geldim’ diyebilir ama önüne bakarak da ‘daha çok yolum var’ diyebilir. O nedenle sadece adımlarına bakmalı” dedi.Boray Uras 17 yıl önce Bağdat Caddesi’nde trafik kurbanı olan 21 yaşındaki kızı Selin için yürümüştü. Acılı babanın 2000 yılındaki eylemi ülke gündemine oturmuş, Uras, Türk Ceza Kanunu’na ‘bilinçli taksir’ maddesinin eklenmesine ön ayak olmuştu.KIZI İÇİN 21 GÜN YÜRÜDÜKızının vefatını anlatırken gözyaşlarını tutamayan ve kızını kaybetmesini ‘sanki 17 dakika önce gibi’ diyerek tabir eden baba Uras, trafik kazalarına dikkat çekmek ve toplumun bilinçlenmesini sağlamak için İstanbul’dan çıkarak Ankara’da sonlandırdığı yolculuğu anlattı. Uras, “17 gün boyunca kimi zaman dolu, kimi zaman yağmur, kimi zaman güneş altında yürüdüm. Yürüyüş saat 9:00'da başlayıp, gece bazen 01:30'a kadar sürdü. Dinlenme süresiyle toplam yolculuğum 21 gün sürdü. Çünkü Selin 21 yaşındaydı, yürüyüşümü Selin’in her yaşı için ‘bir’ gün olarak hesapladım” ifadelerini kullandı.URAS’TAN KILIÇDAROĞLU’NA TAVSİYE: ŞARKI SÖYLEMESİN, KONUŞMASINİstanbul’dan Ankara’ya doğru yürüyen Uras, Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu yolculuğu sırasında yaşayacaklarına ilişkin uyardı. Uras, “Yapmaması gereken bazı şeyler var. Bir tanesi konuşmak ya da şarkı söylemek. Bu yürüyüşün doğasına aykırı. Bir de önüne ya da ardına bakmamak. Arkasına bakıp ‘ne kadar çok yol geldim’ diyebilir, ama önüne bakarak da ‘daha çok yolum var’ diyebilir. O nedenle sadece önüne, adımlarına bakmalı” dedi. “YOLUN SONUNDA AYAK TIRNAKLARI DÜŞECEK”Benzer bir deneyimi yaşayan Uras, yolculuğu sırasında yol kenarındaki bir çobanın kendisine “şuradan otobüse bin, daha çabuk gidersin. Niye yürüyorsun” dediğini anlattı. Uras kendisinde olduğu gibi Kılıçdaroğlu’nun da çeşitli sorunlar yaşanacağını, ‘Yolun sonuna geldiğin zaman, ayak tırnaklarını kaybedeceğini’ belirtti. Kılıçdaroğlu’na spor ayakkabısındansa asker botu giymesi tavsiyesinde bulundu. Zamanla ayak tabanlarında yara ve pişik olacağını söyleyen ve bu nedenle ayaklarına ve kaslarına solüsyon, limon ve merhemlerle masaj yapılması gerektiği söyleyen Uras, Kılıçdaroğlu’na kendi hazırladığı özel bir solüsyonu iletmek istediğini ifade etti.“YETER Kİ YÜRÜYÜŞ İNSANLARI ZORA SOKMADAN OLSUN” Kılıçdaroğlu ile hemen hemen aynı yaşta olduklarını ancak kendisinin bu yolculuğu 17 yıl önce 53 yaşında iken yaptığını vurgulayan Uras, “Neredeyse 70 yaşında. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. İnanç üzerinde yürüyorsunuz, inancınız sizi yürütüyor. Yeter ki bu yürüyüş ulvi bir amaç için, herhangi bir şeye alet olmadan, insanları zora sokmadan olsun” ifadelerini kullandı.“ONUN NE ÇEKTİĞİNİ BİLİYORUM”Boray Uras, ‘Yürüyerek adalet sağlanır mı’ sorusuna ‘evet’ yanıtını vererek, Hint siyasetinin önemli figürlerinden Mahatma Gandi’nin ‘tuz yürüyüşü’nü örnek gösterdi. Kendisin de trafikte yaşanan ihlallerinin önüne geçmek için yola çıktığını hatırlatan Uras, “Ben nasıl trafik kazaları önlemek için bu yürüyüşü yaptıysam Kemal bey de kötü giden bazı şeyleri düzeltmek için, farklı bir inançla bu yürüyüşü yapıyor. Bunu saygıyla karşılamak lazım. Çünkü o yaştaki bir adamın bu inanç yürüyüşüne çıkması kolay iş değil. Ben o yolu yaptım, onun ne çektiğini biliyorum. Amacına ulaşacağına inanıyorum” dedi.

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