Büyükada'daki "cep telefonlu taciz" şüphelisi İranlı tutuklandı (1)

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) Televizyon sunucusu Canan Tuğaner'in Büyükada'da bikinili haldeyken cep telefonuyla görüntülerini çeken İranlı Bakhtiar Javadipour (24) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tuğaner geçtiğimiz Cumartesi günü sahilde bir kişinin cep telefonuyla görüntülerini çektiğini farketmiş, duruma müdahale etmiş, bu yüzden çıkan arbede de başından yaralanmıştı. Tuğaner'in şikayette bulunması cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kişi gözaltına alındı. Bakhtiar Javadipour adlı İranlı turistin cep telefonunda Tuğaner'in görüntüleri çıktı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevkedilin İranlı turist "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.
(FOTOĞRAF)