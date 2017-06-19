Çanakkale'de 51 kaçak yakalandı

İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 51 kaçak, jandarma ekiplerince

İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 51 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy Köyü sahilinde bulunan zeytinlik alanda bir grup kaçağın yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığını öğrenince, bugün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Eritre ve Kongo uyruklu 51 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar, minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirildi. Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.

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