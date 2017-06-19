(Görüntülü Haber) İzmir'de 'Adaleti düşünmek için duralım' eylemi

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Adaleti düşünmek için duralım' eylemi, İzmir'de partili kadınların katılımıyla

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Adaleti düşünmek için duralım' eylemi, İzmir'de partili kadınların katılımıyla yapıldı.



Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, saat 18.30'da bir araya gelen CHP İzmir İl Kadın Kolları üyesi 15 kadın, 'Adaleti düşünmek için duralım' eylemine katıldı. Eyleme katılan kadınlar ellerinde 'Adalet' yazılı dövizler taşıdı. İki dakika boyunca hareketsiz durarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen 25 yıllık hapis cezası ve tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne destek verdi.



Eylemin sonunda açıklama yapan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, "Adaleti düşünmek için iki dakika sessizce duracağız. Her gün eş zamanlı olarak Türkiye genelinde, İzmir'de tüm ilçelerde eylem yapacağız. Adalet gelene kadar sessizce duracağız. Bugün il kadın kolları olarak bugün buradayız. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu için Genel Başkanımızın başlattığı yürüyüşe destek vermek amacıyla böyle bir eylem yapıyoruz. Adalete tüm halkımızın dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü adalet herkese gerekli. Halkı bu adalet arayışının içine katmak istiyoruz. Bizim için katılımdan çok içerik önemli" dedi. Balcı, CHP teşkilatı olarak 'Adaleti düşünmek için duralım' eylemini her gün saat 18.00'de ilçelerde yapacaklarını sözlerine ekledi. Grup açıklamanın ardından dağıldı.