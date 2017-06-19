Denizli ve Balıkesir'den 'Adalet Yürüyüşü'ne destek

Deniz TOKAT- Hilmi DUYAR- Coşkun YAMAN / DENİZLİ- BALIKESİR, (DHA)- CHP Denizli ve Balıkesir İl Başkanlığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne,

Deniz TOKAT- Hilmi DUYAR- Coşkun YAMAN / DENİZLİ- BALIKESİR, (DHA)- CHP Denizli ve Balıkesir İl Başkanlığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, 'Adaleti düşünmek için duralım' adlı eylemle destek verdi. Partililer, iki dakika boyunca hareketsiz kalırken; 'Adalet Yürüyüşü' boyunca bu eylemlerin süreceği belirtildi.

CHP Denizli İl Başkanlığı'ndaki eyleme, yaklaşık 30 kişi katıldı. Partililer ellerindeki adalet yazılı dövizler taşıdı. Grup adına CHP İl Başkanı Teoman Sancar açıklama yaptı. Adalet Yürüyüşü boyunca her akşam 2 dakikalık 'Adaleti düşünmek için duralım' eylemi düzenleyeceklerini belirten Sancar, hukukun üstünlüğünü korumaya devam edeceklerini vurgulayarak, "CHP Genel Merkez'inin Türkiye'de yaşanan adaletsizlikler hukuksuzluklar ve baskılara karşı bir duruş, bir mesaj ve bir tavır almak üzere çıkmış olduğu Adalet Yürüyüşü'nden dolayı bizlerde Denizli İl Teşkilatı olarak tüm örgütlerimizle birlikte bugün ve bundan sonra her gün, saat 18.00'de, 2 dakikalık bir duruş göstermeye karar verdik. Bu duruş, Türkiye'de siyasi partilerin değil, tüm vatandaşların ihtiyacı olduğu demokratik duruşun ve adaletin duruşudur. Tarafsız, yansız, antidemokratik olmayan, insanların ülkemizde adalete güvendiği bir gün ortaya çıkıncaya kadar bizler adalet aramaya ve hukukun üstünlüğünü korumaya devam edeceğiz. CHP adalet aramaya ve adaleti savunmaya ilelebet devam edecektir" dedi.

Sancar'ın konuşmasının ardından kalabalık, sessizlik içinde 2 dakikalık duruş eylemi yaptı. Duruş eyleminin tamamlanmasının ardından çeşitli sloganlar atan grup, sessizce dağıldı.

BALIKESİR'DE ALİHİKMETPAŞA MEYDANI'NDA TOPLANILDI

CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nın eylem için toplandığı adres ise Alihikmetpaşa Meydanı oldu. Bugün saat 18.00'de yapılan eyleme, yaklaşık 100 partili ile vatandaşlar katıldı. 'Adalet' yazılı bir tişört giyen ve elinde mum tutan CHP İl Başkanı Ender Biçki, Türkiye'de adaletin mumla aranır hale geldiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilk 4 gün katılıp destek veren Biçki, "Ergenekon ve Balyoz davaları ile bu ülkenin yiğit kahraman askerlerini yıllarca cezaevine atanlar, Fethullah Gülen cemaatini yıllarca kamu kurumlarında besleyen, onlara yardım eden, onların önünü açanlar bugün hiçbir şey olmamış gibi suçu kendi üzerinden atarak yeni suçlu yaratma gayretindeler. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Ergenekon ve Balyoz davalarında 'bu davaların savcısıyım" diyenler, bu terör örgütüne 'ne istediniz de vermedik' diyenler, bugün sanki hiç suçları yokmuş gibi, FETÖ sanki kendiliğinden çıkmış gibi yeni suçlular yaratmaya çalışıyorlar" dedi.

"ADALETİ MUMLA ARIYORUZ"

"Biz bugün Türkiye'de adaleti mumla arar hale geldik" diyen Biçki, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinde ilk kez kimseye bir zararı olmayan bir eylem başlattı. Bu eylem çok haklı, çok kutsal ve çok onurlu bir eylemdir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yollara düşerek adalet arıyor. Aklıselim herkesin, vicdan ve merhamet sahibi herkesin oturup düşünmesi gerekiyor. Bir ana muhalefet partisi neden 450 kilometre yürüyerek adaleti arama yoluna düşer? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki OHAL ile adaletin yok olduğu, adaletin bir partinin lehine çalıştığı, bir partinin görevini yapar hale geldiği ortadadır. Bugün bizler siyasi görüş farkı olmadan, tüm insanlar için adalet arıyoruz. Adalet gerçekleşinceye kadar yürüyüşümüz devam edecek. Bu yürüyüşün partisi yok. Bu yürüyüşün siyasi bir görüşü yok. Bu yürüyüş insanlık için adalet için yapılan bir yürüyüştür" diye konuştu.

Avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavını kazanan 1341 kişiden yüzde 90'ının AK Parti yönetimlerinde görev aldığını öne süren Biçki, "Bu hakimlerin, savcıların herkese adil, eşit bir hukuk dağıtması mümkün olabilir mi? Biz buna itiraz ediyoruz. Adalet herkese gereklidir. Adaletten elinizi çekin. Adaleti siyasallaştırmayın" dedi.

CHP İl Başkanı Biçki'nin konuşmasının ardından partililer ve vatandaşlar ellerinde adalet yazan pankartlarla iki dakika süreyle bekledi.

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