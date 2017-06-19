Almanya galibiyetle başladı

Avustralya-Almanya:2-3

Avustralya-Almanya:2-3

İSTANBUL - (DHA) FIFA Konfederasyon Kupası B Grubu maçında Almanya, Avustralya'yı Lars Stindl, Julian Draxler ve Leon Goretzka'nın golleriyle 3-2 mağlup ederek gruptaki ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

Rusya'nın Fisht Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede perdeydi 5. dakikada Lars Stindl açtı. Avustralya 41. dakikada Tomas Rogic'le beraberliği yakalarken, Almanya Julian Draxler'in penaltıdan attığı golle hemen cevabı verdi ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Almanya, 48. dakikada Leon Goretzka ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın son golü 56. dakikada Tomi Juric attı. Juric bu golle maçın da skorunu belirlemiş oldu.