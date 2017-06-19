Ev ve samanlık küle döndü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde samanlıkta başlayan yangın bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev ve

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde samanlıkta başlayan yangın bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev ve samanlık kulanılamaz hale geldi.

İnegöl´e bağlı Kurşunlu Mahallesi Eskişehir Caddesindeki Lütfü Karaboğa´ya ait samanlıkta yangın çıktı. Samanlıktan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Samanlar nedeniyle alevler bitişiğindeki eve de sıçradı. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar evlerinden çektikleri hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştılar. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ev ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

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