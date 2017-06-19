(Görüntülü Haber) PETKİM'de eylem

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKİM) ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKİM) ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sözleşmesinden sonuç alınamaması üzerine sendika eylem kararı alındı. Talepleri karşılananana kadar işyeri önünde nöbet tutma kararı alan işçiler, bugün tesislerin giriş çıkışını araçlarıyla trafiğe kapattı. PETKİM görevlileri ile işçiler arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, tesislerin kapısında tedbir amacıyla bir grup çevik kuvet polisi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) hazır olarak bekletilmeye başlandı.



PETKİM ile Petrol-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 10'uncu oturumundan da sonuç alınamadı. Bunun üzerine bugün itibariyle süresiz eylem kararı alan Petrol-İş Sendikası'na üye PETKİM işçileri, sabah otomobilleriyle işyerine geldi. Her zaman olduğu gibi araç giriş kartlarını gösterip, içeri girmek isteyen işçiler güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Güvenlik görevlileri, içeri girmek isteyen işçilerden personel giriş kartlarını basmalarını da istedi. Ancak, bunun üzerine Petrol-İş Sendikası tarafından alınan karar ile işçiler, kapıları tutup, gelen araçların içeri girmesine engel olup, geri çevirdi. PETKİM'in önünde uzun araç kuyrukları oluştu. PETKİM görevlileri ile işçiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.



Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, tesislerin girişine gelip, sendika yetkilileri ile görüşüp, kapı girişini açmalarını istedi. Sendika yetkilileri, sorunun işverenden kaynaklandığını belirtip, araçlarını koyabilecekleri başka yerin olmadığını belirttiler. İşçiler, PETKİM'in tavrını slogan atıp, alkışlarla ve düdük çalarak protesto etti. Gerginliğin artması üzerine PETKİM'in girişine tedbir amacıyla TOMA ve çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.



"SÖZLEŞME İMZALANANA KADAR BURADAYIZ"



Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, tıkanan toplu iş sözleşmesi süreci nedeniyle eylemlere başladıklarını, bugüne kadar tanık olmadıkları bir uygulama ile karşılaştıklarını belirtti. Oktay, "Dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Onlar kendi geleceklerine baksınlar. Kimse kraldan çok kralcı olmaya çalışmasın" dedi.



Gergin olduklarını, ancak yapılan uygulamanın kendilerini daha da gerdiğini belirten Oktay, "Bizi çok iyi motive ettiler. Hafta sonu yaptığım açıklamalarda da söyledim, artık bu saatten sonra bu şirkette yaşanacaklardan biz sorumlu değiliz. Bizler toplu sözleşme döneminde insan onuruna yaraşır bir ücret, insanca çalışma ortamı ve iş barışı için buradayız. Sözleşme imzalanana kadar buradan ayrılmayacağız. Gerekirse bayramda bile ailelerimizle burada bekleriz. Taleplerimize cevap verebilecek bir noktaya gelmediğimiz sürece biz bu toplu sözleşmeye imza atmıyoruz" diye konuştu.



PETKİM'DEN AÇIKLAMA



PETKİM'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, toplu iş sözleşmesinin ortak iradeyle imzalanmasına ilişkin gösterdikleri tüm gayrete rağmen sürecin sendika tarafından akamete uğratıldığı belirtilip, "Bu süreçte geldiğimiz noktayı, şeffaflık anlayışımız gereği değerli çalışanlarımızla, tüm açıklığıyla paylaştık. Bu paylaşımda, sürecin görüşmelerle çözülmesine olan inancımızı koruduğumuzu tekrar ifade ettik. Buna rağmen, sendikanın bugün başlattığı bu eylemin iyi niyetten uzak olduğu kadar hukuka aykırı ve bir takım risklere fırsat verecek nitelikte olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Hatırlatmak isteriz ki; PETKİM naftadan başlayan petrokimya işlerinde üretim yapan bir kuruluş olup, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 62. maddesine göre grev yasağının bulunduğu işyerleri kapsamındadır. Grev yasağı kapsamında olmasının en büyük nedeni PETKiM'in riski son derece yüksek işyerleri statüsünde olmasından kaynaklanmaktadır. Bu hukuka aykırı eylem ve engellemeler nedeniyle ramazan ayında gece vardiyasına kalan çalışanlarımızın da değişimi sağlanamamış bulunmaktadır. Aynı şekilde acil bakımda görevli işçiler de iş başı yapmamıştır. 700 kişinin hizmet verdiği bakım bölümünde gece vardiyasında acil durum için sınırlı sayıda eleman bulunurken, bu sayı gündüz vardiyasında 250 civarındadır. Bu alanda hizmet verenlerin dikkatini işine yoğunlaştırmış çalışanlardan oluşması risklerin yaşanmaması açısından önem taşımaktadır. Buna rağmen, sendikanın başlattığı hukuka aykırı eylemle söz konusu çalışanların değişimi engellenerek tehlike yaratılmaktadır" denildi.



Açıklamada, tesislere personel kartı okutulmadan girilmek istenmesinin de risk düzeyi yüksek bir işyeri için büyük bir tehlike arz ettiği kaydedildi. İşçilerin, tesisin önünde oturma eylemi sürüyor.