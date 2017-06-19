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Mersin'de CHP'den 'Adalet Yürüyüşü'ne destek

19 Haziran 2017 22:35

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - MERSİN'de CHP İl Başkanlığı çağrısı ile toplanan partililer ve vatandaşlar 'Adalet Yürüyüşü'ne destek olmak için alanlara indi. Partilileri CHP

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - MERSİN'de CHP İl Başkanlığı çağrısı ile toplanan partililer ve vatandaşlar 'Adalet Yürüyüşü'ne destek olmak için alanlara indi. Partilileri CHP Milletvekilleri Hüseyin Çamak ve Serdal Kuyucuoğlu ile CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit de yalnız bırakmadı.
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Barış Meydanı'nda toplanan partililere, Muğdat Camisi tarafından yürüyüşe geçen Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri de destek verdi. Meydanda buluşan yaklaşık 300 kişi, 'Adalet için 2 dakika düşün' sloganı ile düzenlenen etkinlikte adalet vurgusu yaptı. Şiirler okuyup şarkılar söyleyen grup, 'kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek' ve 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı. 'Adalet' yazılı pankart ve döviz taşıyan kalabalığa seslenen CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye'de çok sayıda yaşanan hukuksuzluk ve adaletsizlikler olduğunu söyledi. 
Adalet vurgusu yapan Özyiğit, "CHP'nin yada kalbi adaletten, insan haklarından yana atan insanların sözleri dinlenmiş olsaydı, doğru ve adil davranılmış olsaydı bu eylemliliğe gerek olmayacaktı. Bilseydik ki ülkede tarafsız bir yargı var, bunları alanlarda ifade etmek zorunda kalmayacaktık. Barış Meydanı'nda adalet için varız. Bu adalet talebimizi bundan sonra CHP bayrağı altında değil, toplumun her ferdinin, her sivil toplum kuruluşunun, her partinin, bu ülkede adaletin olmadığını düşünen her insanın katılacağı bir çatıya çeviriyoruz" dedi.
CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ise, "Gördüğümüz hukuk dışı uygulamalar, Türkiye'de artık hukuk ve adaletin olmadığını gösteriyor. Hukuk ve adalet siyasetin emrine girmiştir. Bunu uygulamalarla açıkca görüyoruz. Enis Berberoğlu'na ceza verilmesinin nedeni, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yanına bırkamayacağız' sözünün devamıdır. Siyaset, hukuk ve adalete talimat veriyor'' dedi.
Konuşmaların ardından bir süre şiir okuyup şarkı söyleyen grup, olaysız şekilde dağıldı.

FOTOĞRAFLI

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