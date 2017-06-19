Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

Hüseyin TÜCCAR,BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 'Ramazanda Birlikte Olalım' temasıyla düzenlenen iftar programına katılan Limak Holding Yönetim Kurulu

Hüseyin TÜCCAR,BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 'Ramazanda Birlikte Olalım' temasıyla düzenlenen iftar programına katılan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili, "Dünyanın en uzun köprüsü olacak. İki ayak arasında, iki kule arasında 2023 metre ile dünyanın en büyük, en uzun köprüsü olacak. İnşallah da bunu 2023'ten evvel açmayı planlıyoruz. Bunun için bütün çalışmalara hızla başladık" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) daveti üçzerine iftar programına katılan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili bilgiler verdi. Özdeamir, "Biz Çanakkale Köprüsü'nü iki Kore firmasıyla beraber yüklendik, sözleşmelerimizi yaptık. Şu anda proje çalışmaları hızla devam ediyor, burada en önemli konu sondaj çalışmalarıdır. Dünyanın en uzun köprüsü olacak. İki ayak arasında, iki kule arasında 2023 metre ile dünyanın en büyük, en uzun köprüsü olacak. İnşallah da bunu 2023'ten evvel açmayı planlıyoruz. Bunun için bütün çalışmalara hızla başladık. İki ayağı da denizde olacak, onun için deniz sondaj çalışmalarına hız verdik. En kısa zamanda hem proje hem sondaj hem de finansman konularını hallettikten sonra işe başlayacağız" dedi.

Bursa'daki yatırımlara da değinen Nihat Özdemir "Enerji dağıtımına her sene olduğu gibi son 6 yıldır bu yatırımları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu sene de bu bölgeye 200 milyon liralık yatırım yapacağız. Gelecek yıl da bunu artırarak yine devam ettireceğiz ama biz Limak olarak burada çeşitli yatırım konularına hep ilgiliyiz. Yatırım yapmak çok istiyoruz, Allah nasip ederse turizm ve diğer konularda yatırım yapmak istiyoruz “ diye konuştu.

Biir gazetecinin "Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi başladı, nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu üzerine Nihat Özdemir "Ben artık Türkiye Futbol Federasyonu'n da başkan vekiliyim. Fenerbahçe Aykut hocasına tekrar kavuştu. Aykut hoca da diyor ki ben burada yarım kalan işlerimi tamamlamak istiyorum. Transferlerde de görüyorum ki Fenerbahçe önemli derecede atak yaptı. Üç transferi hemen hemen bitirdi. 'Daha durmayacağız, yapacağız' diyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl önemli derecede bir yarışma yılı olacak. Bursaspor ise bu sene korkulu rüyalar gördü ama Allah'a şükürler olsun ligde kaldı. Önemli bir teknik direktörle anlaşmak üzereler. İnşallah onu göreve getirir ve birkaç takviye yaparlarsa, ben Bursa'nın kadrosunun güçlü olduğuna inanan bir insanım. Türkiye'nin en önemli statlarından birine sahipler. Dolayısıyla başarılı olmaması için hiçbir neden yok " dedi.

Nihat Özdemir, daha sonra BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte vatandaşlarla iftar yaptı.

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