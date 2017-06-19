Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    18°
    19 Haziran 2017 23:07
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Levhalar bile utanır bunlardan istismarla adalet aranmaz 

19 Haziran 2017 22:42

Aliye ULUSOY/ANKARA,(DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü 'ne ilişkin, "Şimdi birileri yürüyor sokak, cadde, filan falan.  Demirel'in dediği gibi,' Yollar

Aliye ULUSOY/ANKARA,(DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü 'ne ilişkin, "Şimdi birileri yürüyor sokak, cadde, filan falan.  Demirel'in dediği gibi,' Yollar yürümekle aşınmaz' Bunlarda bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar. Ancak, ellerindeki adalet levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan istismarla adalet aranmaz. Adaletin aranacağı yer bellidir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Kadın ve Gençlik Kolları Vefa İftar programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi birileri yürüyor, sokak cadde, filan falan. Demirel'in dediği gibi,' Yollar yürümekle aşınmaz' Bunlarda tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar. Ancak, ellerindeki adalet levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan istismarla  adalet aranmaz. Adaletin aranacağı yer bellidir. Siz bu ülkede parlamentonun kahir ekseriyetine sahip olan Ak Parti'nin kapatılması davalarının açıldığı o günlerde Ankara'da da yargıçlar varmış diye sokaklara dökülen adamlarsınız. Şimdi kalkıp utanmadan, sıkılmadan Ak Parti'yi adaletsizlikle veyahut ta adalet noktasında sıkıntıları yaşayanların yanında yer almamakla suçluyorsunuz. Karar yargınındır. Yargının verdiği bu karara da saygı duymak zorundasınız. Anayasa , hukuk devletiyiz diyorsunuz , Anayasa'nın 138. maddesi kim için ? Belli bir grup için mi ? Kim olursa olsun  eğer siz birileri bırakın hükmetmeyi, tavsiye bile edemez.  Yargıyı baskı altına alamaz. Yargıyı baskı altın almak isteyenlerde aynı   durumla yarın karşı karşıya kalabilirler. Yargı onlar içinde geçerlidir. Biz partimizin kapatılma döneminde hep arkadaşlarıma şunu tavsiye ettim, sabır, sabır, sabır. Çünkü biz ülkemizin karışmasını istemiyorduk. Biz ülkemizi hendeklerle , çukurlarla aşanlar gibi her tarafı bombalarla, şunlarla,  bunlarla tehdit edenler gibi, işte şimdi de bu beyefendiler gibi sokaklara dökülmek, her tarafı tahrik etmek suretiyle biz kendimize bir demokrasi mücadelesi tesis etmedik. Tam aksine demokrasiyi hukuk standartları içerisinde mücadeleyi vererek yürüttük. Bunlar önümüzü kestiler hala da devam ediyorlar. Ama biz bunlara rağmen büyümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

"SİZİN GİBİ DÜNYANIN O İLERİ GELEN MALUM TİPLERİNİN İŞARETLERİNİ YAPMIYORUZ" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Rabia işaretine değinerek şunları söyledi: "Bizim Rabia'mız var dedik. Bakıyorsunuz utanmadan, sıkılmadan teröristlerin işaretini , kendilerine işaret edindiler diyor. Yav sen bunun içinde ne var biliyor musun ? Sen zaten Arapça Rabia nedir bilmezsin. Bir de bunun içinde ne var ? Bunun içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Bunun hangisine karşısın ? Senin 7 tane okun var, Sakarya'da bir vatandaş sordu saysana bana bu 6 tane oku dedi, sayamadın. E biz Rabia'mız diyoruz kızıyorsun, niye rahatsız oluyorsun ? Sizin gibi dünyanın o ileri gelen malum tiplerinin işaretlerini yapmıyoruz. Biz ülkemizi bütünleştirecek Rabia'mızı söylüyoruz. "

"MUHALEFETTE ŞİMDİDEN TARTIŞMALARI YAPILAN ORTAK ADAY  ARAYIŞLARINI DA UNUTMAYALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Ak Parti'nin 2019 seçimlerine yönelik çok güçlü hazırlık yapması gerektiğini kaydetti . Erdoğan, "Haticelerimizin sayısının artması lazım. Tarihte Nene Hatunlarımız var, Şimdi de bizim Haticelerimiz var. Hiç yılmadan, usanmadan, yola devam. Bilhassa 15 Temmuz'da hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gördük ki, milletimiz devletine tüm kalbiyle, gücüyle sahip çıkmaktadır. Her zaman ifade ediyorum bir ülkenin en büyük gücü tankı, topu , silahı değildir.  Bunlar elbette önemlidir ama bir ülkenin asıl gücü kendisine sahip çıkacak, vatandaşlarıdır. Milletiyle kenetlenmiş bir devleti dize getirecek hiç bir fani güç yoktur. Türkiye'nin terör örgütlerine ve uluslararası şer odaklarına karşı  yürüttüğü mücadelesinde dimdik yanında duran milletimize şükran borçluyuz. Ak Parti Türk milletinin tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle olduğu kadar devletiyle kurduğu güçlü bağında sembolüdür. 16 Nisan halk oylaması Türk demokrasi ve siyasal sistemi açısından tarihi bir milattır. Bir dönüşüm noktasıdır.  Anayasa değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri de yüzde 50 artı 1 gibi oldukça yüksek bir oranı iktidar eşiği olarak belirlemesidir. Her ne kadar Ak Parti olarak biz birçok seçimde ve halk oylamasında bu düzeyde oylar almış olsakta yeni dönemde işimizin kolay olmadığı çok açıktır. Parti teşkilatımızdaki tüm arkadaşlarımızın şu noktayı daima  göz önünde bulundurmaları gerekiyor. 16 Nisan'dan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yeni dönemin gerektirdiği çalışma yöntemine, söylemine ve hareket tarzına kendimizi süratle hazırlamalıyız. 2019 seçimleri için çok güçlü bir  hazırlık yapmamız şarttır. Her seçimde biz zorluk çıkaranlar bu süreçte de boş durmayacaklardır. Bölgemizde son dönemde meydan gelen hadiselerin ülkemizle ve hareketimizle ilgisini görememek cahillik değilse en hafif tabirle saflıktır. Muhalefet cephesinde şimdiden tartışmaları yapılan ortak aday gösterme arayışlarını da unutmayalım. 2019'da da tüm bu senaryoları, siyaset ve medya mühendisliklerini boşa çıkaracağız. Kadınların ve gençlerin sahip çıkmadığı bir hareketin geleceğinin olmadığına inanıyorum. Kapı kapı dolaşacağız, kesinlikle kimseyi üzemeyecek, korkutmayacak, tam aksine toparlayacağız " diye konuştu. 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Galatasaray topbaşı yaptı
Ihlamur Festivali'nde "Ahşap Yontu workshop"u ilgi gördü
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Namazgah Tabyası'nda iftar verdi
Bodrum'da motosiklet hırsızlarına operasyon
Yıldırım: En verimli yatırım, insana yapılan yatırımdır
Yıldırım: En verimli yatırım, insana yapılan yatırımdır
Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak
DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Levhalar bile utanır bunlardan istismarla adalet aranmaz
Köprü çöktü, otomobil ırmağa uçtu
İbrahim Kalın:(Katar krizi) Suudi Arabistan'ın krizin müzakere yoluyla çözülmesinde çok önemli bir rolü var
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının fotoğrafları 
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa’yı Antalyaspor istedi
Sanatçı Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mazarını ziyaret etti
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2513:1217:1120:4822:39
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=