DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Levhalar bile utanır bunlardan istismarla adalet aranmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü ‘ne ilişkin, "Şimdi birileri yürüyor sokak, cadde, filan falan. Demirel'in dediği gibi,' Yollar yürümekle aşınmaz' Bunlarda bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar. Ancak, ellerindeki adalet levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan istismarla adalet aranmaz. Adaletin aranacağı yer bellidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Kadın ve Gençlik Kolları Vefa İftar programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi birileri yürüyor, sokak cadde, filan falan. Demirel'in dediği gibi,' Yollar yürümekle aşınmaz' Bunlarda tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar. Ancak, ellerindeki adalet levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan istismarla adalet aranmaz. Adaletin aranacağı yer bellidir. Siz bu ülkede parlamentonun kahir ekseriyetine sahip olan Ak Parti'nin kapatılması davalarının açıldığı o günlerde Ankara'da da yargıçlar varmış diye sokaklara dökülen adamlarsınız. Şimdi kalkıp utanmadan, sıkılmadan Ak Parti'yi adaletsizlikle veyahut ta adalet noktasında sıkıntıları yaşayanların yanında yer almamakla suçluyorsunuz. Karar yargınındır. Yargının verdiği bu karara da saygı duymak zorundasınız. Anayasa , hukuk devletiyiz diyorsunuz , Anayasa'nın 138. maddesi kim için ? Belli bir grup için mi ? Kim olursa olsun eğer siz birileri bırakın hükmetmeyi, tavsiye bile edemez. Yargıyı baskı altına alamaz. Yargıyı baskı altın almak isteyenlerde aynı durumla yarın karşı karşıya kalabilirler. Yargı onlar içinde geçerlidir. Biz partimizin kapatılma döneminde hep arkadaşlarıma şunu tavsiye ettim, sabır, sabır, sabır. Çünkü biz ülkemizin karışmasını istemiyorduk. Biz ülkemizi hendeklerle , çukurlarla aşanlar gibi her tarafı bombalarla, şunlarla, bunlarla tehdit edenler gibi, işte şimdi de bu beyefendiler gibi sokaklara dökülmek, her tarafı tahrik etmek suretiyle biz kendimize bir demokrasi mücadelesi tesis etmedik. Tam aksine demokrasiyi hukuk standartları içerisinde mücadeleyi vererek yürüttük. Bunlar önümüzü kestiler hala da devam ediyorlar. Ama biz bunlara rağmen büyümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SİZİN GİBİ DÜNYANIN O İLERİ GELEN MALUM TİPLERİNİN İŞARETLERİNİ YAPMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rabia işaretine değinerek şunları söyledi: "Bizim Rabia'mız var dedik. Bakıyorsunuz utanmadan, sıkılmadan teröristlerin işaretini , kendilerine işaret edindiler diyor. Yav sen bunun içinde ne var biliyor musun ? Sen zaten Arapça Rabia nedir bilmezsin. Bir de bunun içinde ne var ? Bunun içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Bunun hangisine karşısın ? Senin 7 tane okun var, Sakarya'da bir vatandaş sordu saysana bana bu 6 tane oku dedi, sayamadın. E biz Rabia'mız diyoruz kızıyorsun, niye rahatsız oluyorsun ? Sizin gibi dünyanın o ileri gelen malum tiplerinin işaretlerini yapmıyoruz. Biz ülkemizi bütünleştirecek Rabia'mızı söylüyoruz. "

"MUHALEFETTE ŞİMDİDEN TARTIŞMALARI YAPILAN ORTAK ADAY ARAYIŞLARINI DA UNUTMAYALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Ak Parti'nin 2019 seçimlerine yönelik çok güçlü hazırlık yapması gerektiğini kaydetti . Erdoğan, "Haticelerimizin sayısının artması lazım. Tarihte Nene Hatunlarımız var, Şimdi de bizim Haticelerimiz var. Hiç yılmadan, usanmadan, yola devam. Bilhassa 15 Temmuz'da hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gördük ki, milletimiz devletine tüm kalbiyle, gücüyle sahip çıkmaktadır. Her zaman ifade ediyorum bir ülkenin en büyük gücü tankı, topu , silahı değildir. Bunlar elbette önemlidir ama bir ülkenin asıl gücü kendisine sahip çıkacak, vatandaşlarıdır. Milletiyle kenetlenmiş bir devleti dize getirecek hiç bir fani güç yoktur. Türkiye'nin terör örgütlerine ve uluslararası şer odaklarına karşı yürüttüğü mücadelesinde dimdik yanında duran milletimize şükran borçluyuz. Ak Parti Türk milletinin tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle olduğu kadar devletiyle kurduğu güçlü bağında sembolüdür. 16 Nisan halk oylaması Türk demokrasi ve siyasal sistemi açısından tarihi bir milattır. Bir dönüşüm noktasıdır. Anayasa değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri de yüzde 50 artı 1 gibi oldukça yüksek bir oranı iktidar eşiği olarak belirlemesidir. Her ne kadar Ak Parti olarak biz birçok seçimde ve halk oylamasında bu düzeyde oylar almış olsakta yeni dönemde işimizin kolay olmadığı çok açıktır. Parti teşkilatımızdaki tüm arkadaşlarımızın şu noktayı daima göz önünde bulundurmaları gerekiyor. 16 Nisan'dan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yeni dönemin gerektirdiği çalışma yöntemine, söylemine ve hareket tarzına kendimizi süratle hazırlamalıyız. 2019 seçimleri için çok güçlü bir hazırlık yapmamız şarttır. Her seçimde biz zorluk çıkaranlar bu süreçte de boş durmayacaklardır. Bölgemizde son dönemde meydan gelen hadiselerin ülkemizle ve hareketimizle ilgisini görememek cahillik değilse en hafif tabirle saflıktır. Muhalefet cephesinde şimdiden tartışmaları yapılan ortak aday gösterme arayışlarını da unutmayalım. 2019'da da tüm bu senaryoları, siyaset ve medya mühendisliklerini boşa çıkaracağız. Kadınların ve gençlerin sahip çıkmadığı bir hareketin geleceğinin olmadığına inanıyorum. Kapı kapı dolaşacağız, kesinlikle kimseyi üzemeyecek, korkutmayacak, tam aksine toparlayacağız " diye konuştu.

