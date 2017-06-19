Gümülcine, 19 Haziran, (DHA) - Başbakan Yıldırım, Yunanistan ziyareti sırasında Batı Trakya'daki Gümülcine'de Türklere hitap etti. Yıldırım "En verimli yatırım, insana yapılan

Gümülcine, 19 Haziran, (DHA) - Başbakan Yıldırım, Yunanistan ziyareti sırasında Batı Trakya'daki Gümülcine'de Türklere hitap etti. Yıldırım "En verimli yatırım, insana yapılan yatırımdır. Köprü, yol, bina yapabilirsiniz, nihayet bunların bir ömrü var ama insana yapılan yatırımın ömrü nesilden nesle, devam eder" dedi.

Başbakan Yıldırım, Gümülcineli Türklere hitap ederek, "Beklentileri dinledik, müftülerimizle görüştük, istişare heyeti ile görüştük bundan sonra da bu samimi diyalogu sürdüreceğiz. Tabii siz sadece Yunanistan vatandaşı değilsiniz, aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşısınız. Böyle de bir ayrıcalığınız var. Bunu da en iyi şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum," diye konuştu.

"Köprü, yol, bina yapabilirsiniz ama..."

"Varlığımızın geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesi, öncelikli hedefimizdir. Çocuklarımızın yüksek öğretime devam etmesi, ufku açık bireyler olarak yetişmesi için azami gayret göstermenizi bekliyoruz. Türkiye bu konuda gençlerimize ufuk açan imkanları da sağlamaktadır. Çünkü en verimli yatırım, insana yapılan yatırımdır. Köprü, yol, bina yapabilirsiniz, nihayet bunların bir ömrü var ama insana yapılan yatırımın ömrü nesilden nesle sonsuza kadar devam eder" diyen Yıldırım, konuşmasına şu sözlerle devam etti: Yeni nesillerin uyumlu, müreffeh, gerçek anlamda Avrupa değerlerine ulaşmış, hakkını arayabilen kimseler olabilmelerinin yolu eğitimden geçiyor. Ramazan ayı birlik kardeşlik dayanışma ayıdır. O yüzden az önce sizin evladınız, bu toprakların evladı Mehmet Müezzinoğlu bakanımızın da ifade ettiği gibi, şartlar ne kadar zor olursa hep birlik içinde beraberlik içinde hareket etmek durumundayız. Tabii ki dünyada yaşanan ekonomik krizden, bu bölgede yaşanan ekonomik krizden sizlerin de etkilendiğini biliyoruz. Ancak soydaş girişimcilerimizin de kendi bölgelerinde kalkınmaya istihdama katkı sağlayacak projeler geliştirilmesi önem taşıyor."

"İki ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak"

"Son aylarda Yunanistan ve Türk işadamları ortak yatırımlar yapmaya başladı. Bu iyi bir gelişme", yorumunda bulunan Başbakan Yıldırım, "Aynı şekilde Türk işadamlarının da burada Yunanistan'da aynı fırsatlara sahip olması, şüphesiz iki ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Yunanistan vatandaşı olarak bu ülkenin kalkınmasına yapacağınız katkı, ekonomik alanların dışındaki beklenti ve taleplerinizin de Yunanistan makamlarınca karşılanmasında ciddi anlamda yardımcı olacağız," şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

- Genel ve detay görüntüler

- Yıldırım'la fotoğraf çektiren çocuklar

- Bakan Müezzinoğlu'nun konuşması

- Yıldırım'ın konuşması