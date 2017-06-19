Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Namazgah Tabyası'nda iftar verdi

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ECEABAT (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Eceabat İlçesi'nde düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık bin

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ECEABAT (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Eceabat İlçesi'nde düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık bin kişi katıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Namazgah Tabyası'nda bugün düzenlenen iftar yemeğine, Eceabat Kaymakamı Bülent Yılmaz, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık bin kişi katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen dualar ile başlayan iftar yemeğine katılan davetliler, Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce'nin okuduğu ezanla birlikte oruçlarını açtı. Yemeğinin ardından kürsüye gelen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale ruhu aynı masayı paylaşabilmek, aynı masanın etrafında kardeşçe bir arada buluşabilmektir. Onları unutmadığımızı göstermek adına, onların aziz hatıralarını yad etmek adına bu akşamki bu güzel iftar programını tertip ettik. Ecdat vatan için, bayrak için, kutsal değerleri için, bağımsızlığımız için ölümü göze almaktan ve ölüme koşmaktan çekinmedi" dedi.

Konuşmanın ardından Abdülkadir Katra Sanat Tiyatro oyuncuları Çanakkale Savaşlarını anlatan mini tiyatro oyunu sahneledi. Program, Namazgah Tabyası'nda akşam namazının kılınmasının ardından son buldu.

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