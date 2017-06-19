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Galatasaray topbaşı yaptı

19 Haziran 2017 23:04

Geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren oyuncular da antrenmanda yer aldı

Geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren oyuncular da antrenmanda yer aldı

İSTANBUL-(DHA) Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenmanını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmana milli takım kamplarına giden oyuncular katılmadı. 
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yeni sezonun ilk antrenmanında oyuncular tam sahada dayanıklılık arttırıcı dripling çalışması, dinamik teknik ve pas çalışması gerçekleştirdi. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Tarık Çamdal, Emrah Başsan ve Ryan Donk gibi oyuncular ile altyapıdan Ahmet Batuhan Şen, Kerem Çalışkan, Abdussamed Karnuçu, Recep Gül ve Melih Gökçimen takımla beraber çalışırken hafif sakatlıkları bulunan Ozan Kabak, Atalay Babacan ve Yunus Akgün antrenmana katılmadı.
Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ikinci antrenmanını yarın akşam saat 19:00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

FOTOĞRAFLI

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