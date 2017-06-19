Ihlamur Festivali'nde "Ahşap Yontu workshop"u ilgi gördü

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de, ahşaba hayat veren tasarımlarıyla dikkat çeken Heykeltıraş ve Ressam Ayhan Tomak tarafından düzenlenen Ahşap Yontu workshop'u ilgi gördü.

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de, ahşaba hayat veren tasarımlarıyla dikkat çeken Heykeltıraş ve Ressam Ayhan Tomak tarafından düzenlenen Ahşap Yontu workshop'u ilgi gördü.

Heykeltıraş ve Ressam Ayhan Tomak, 2009 yılından beri Balat'ta ahşap yontu atölye çalışmaları yapıyor. Estetik cerrahtan avukata, akademisyenden takı tasarımcısına, mimar ve öğrencilere kadar pek çok farklı meslek grubundan isimler, Ayhan Tomak'ın atölye çalışmalarında yer alıyor. Atölye çalışmalarında; heykel ve rölyefler, klasik el oyması örnekleri ile küçük ahşap obje tasarımları yapılıyor.

Ataşehir Belediyesi tarafından Amfili Park'ta gerçekleştirilen Ataşehir Ihlamur Festivali'nde, Ayhan Tomak da, iki gün boyunca çocuklar ve yetişkinlerle "Ahşap Yontu Workshop'u düzenledi. Ayhan Tomak katılımcıları, en doğal malzeme olan ahşapla bir araya getirerek hayallerindeki figürleri hayata geçirmelerini sağladı.

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