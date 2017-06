DHA YURT BÜLTENİ - 18

Kızını öldürdükten sonra intihar etti (1)

Kızını öldürdükten sonra intihar etti

İZMİT'te, 41 yaşındaki Erdal Güllü 17 yaşındaki kızı Rana Güllü'yü tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Erdal Güllü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde incelemede bulunuyor.

Mersin’e şehit ateşi düştü

DİYARBAKIR’ın Lice İlçesi'nde terör örgütü PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’in Mersin’deki baba evine ateş düştü.

Akdeniz İlçesi’ne bağlı Huzurkent Kulak Mahallesi’nde oturan Sultan -Halil Bahşiş çiftine acı haberi Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, verdi. Oğulları Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’in şehadet haberini öğrendikten sonra fenalaşan Bahşiş çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağı, Türk bayraklarıyla donatılırken, haberi duyan yakınları taziye için eve akın etti. Bekar olduğu öğrenilen şehit Ramazan Bahşiş’in cenazesinin, yarın Tarsus İlçesi'nde defnedileceği bildirildi.

Başsavcı Şimşek: "Ankara merkezli bir takım gözaltılarımız olabilir"

MANİSA Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, kentte askeri kışlalarda yaşanan gıda zehirlenmeleriyle ilgili 24 kişinin gözaltında olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde Ankara merkezli birtakım gözaltıların da olabileceğini söyledi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa Adliyesi'nde görev yapan hakim, savcı ve personele iftar yemeği verdi. Adliye bahçesindeki iftar yemeğinde dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

"PROVOKASYON VE KAOS ORTAMI YARATMAK İSTİYORLAR"

Yemeğin ardından Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yaşanan asker zehirlenmeleriyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Başsavcı Şimşek, sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Sosyal medyada veya bir takım yayın organlarında iddia edildiği gibi öyle şehit olan herhangi bir askerimiz yok. Israrla bazı gruplar bunu yaymaya çalışıyorlar. Dün sayı 3'tü, bugün 12'ye çıkardılar. Burası büyük bir birlik, 6-7 bin askerin aynı anda temel eğitim faaliyeti icra ediyor. Toplu yaşam alanlarında bazı zamanlarda hijyen sorunu yaşanabiliyor. Kesinlikle bu son olayda vefat eden herhangi bir asker yok. Böyle bir durum olsa bu çocukların aileleri, çevreleri var. Tamamen art niyetli provokasyon ve kaos ortamı yaratmaya yönelik olarak görüyoruz. Tespit edilebildiğimiz kişiler hakkında yasal işlem başlattık. Bu devam edecek" dedi.

"ANKARA MERKEZLİ GÖZALTILAR OLABİLİR, BU ŞUAN KESİN DEĞİL"

24 kişini olayla ilgili gözaltına alındığını dile getiren Başsavcı Şimşek, gözaltıların ardından Ankara merkezli gözaltılar da olabileceğini söyledi. Başsavcı Şimşek şöyle konuştu: "O gece yaşanan olayda birlikten rahatsızlandığını beyan eden 731 askerimiz vardı. Bu sayı akşam itibariyle 8'e indi. Bu arkadaşlarımızın da hayati riski olduğu için tutulmuyor. Gıda zehirlenmesi teşhis ve tanımız şuan en güçlü olan ihtimal. Bu tür şeylerde yapılacak tahliller büyük önem arz ediyor. Bu da öyle hemen olmuyor. Kan alınıyor, dışkı örnekleri alınıyor. Kimyasal laboratuvarlarda bir takım testlerden geçiriliyor. Özellikle asker aileleri müsterih olsun. Yasal süreci zaten biz 23 Mayıs'taki olayda başlatmıştık. 12 askerimizde de ciddi sağlık sorunu oluşacak vaka ile karşı karşıya kalmıştık. Doğu Kışla'da yaşanan bir temizlik çalışmasından kaynaklı. O bir gıda zehirlenmesi değil. Batı Kışla'da en son yaşanan olayla ilgili tanılarımız şuan için gıda zehirlenmesi olduğu yönünde. Ancak raporlarımız netleşecek. Onunla ilgili çalışmalar var. Şuan Manisa merkezde bu işin mutfağından, alımına kadar, yüklenici firmanın çalıştırdığı, sorumlu tuttuğu gıda mühendisleri, aşçılar, servis ve sevk yapanlarla ilgili sorgumuz devam ediyor. Şuan için sayı 24. Sorgulardan sonra özellikle Ankara merkezli de birtakım gözaltılar olabilir. Bu şuan kesin değil. Ama bu grubu muhtemel yarın adliyeye çıkaracağız. Şuan soruşturmanın içeriği ve ifadelerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Yaşanan olaylarda ihmalin söz konusu olup olmadığıyla ilgili soruyu cevaplayan Başsavcı Şimşek, "Daha önce askeri birliklerimiz kendi yemeklerini kendi kışlalarında malzemelerini tedarik ederek yapıyorlardı. Bu işte sorumlu olan kendi birlikleri içinde rütbeli askerler vardı. Denetim yapılıyordu. Günlük öğünlerde yenilecek yemeklerin kalorisine kadar hesabı titizlikle yapılıyordu. Son dönemlerde büyük birliklerde yemeklerin Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan ihalelerin sonucunda özel firmalara verilmesi, o firmaların piyasadan temin ettiği gıdalarla bu yemeklerin yapılması ve devamında maalesef bu sıkıntılar meydana geldi. Başbakanımızın açıklamasını da dinledim. O da bu konuya neşter vurmuş durumda. Bir daha böyle birliklerimizde, yada başka kurumlarda benzer vakalarla karşılaşmayız" diye konuştu.

"İSTANBUL ADLİ TIP KESİN ÖLÜM NEDENİNİ ARAŞTIRACAK"

23 Mayıs'ta yaşan gıda zehirlenmesinde hayatını kaybeden Er Hüsnü Özel'in Adli Tıp'tan raporunun geldiğini kaydeden Şimşek, "Türkiye'de bu konuda en donanımlı İstanbul Adli Tıp. İzmir Adli Tıp belli bir noktaya getirmiş. İzmir Adli Tıp'ın raporuyla yetinmeyeceğiz. İstanbul Adli Tıp'a göndereceğiz. Onlardan öncelikli olarak bunu inceleyip, o askerimizin kesin ve net vefat sebebini bildirecekler. Sağlık Bakanlığı'nın buraya gönderdiği bir halk sağlığı heyeti vardı. Onlar bir rapor tanzim ettiler. O da yakın zamanda elimize geçer. Ayrıca EDOK komutanlığının tanzim ettiği bir rapor vardı. Biz bütün bu raporları aynı dosyada birleştiriyoruz. Sorgudaki ifade ve beyanlara bakacağız. Gıda zehirlenmesinin dışında, duyum delil elde edilirse onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Emniyette sadece bu işle ilgilenmesi için özel bir ekip oluşturduk. Adliyedeki 2 savcı da bu büroda işe yoğunlaşacak" dedi.

"BU KONUDA CİDDİ ARAŞTIRMALARIMIZ VAR"

Cumhuriyet Başsavcısı Şimşek, kamuoyundaki FETÖ iddialarını da yanıtlayarak, "Bu aşamada bir yorum yaparsam çok yanlış olur. Böyle herhangi bir örgütün parmağının olduğuna dair şuan için elde ettiğimiz net bir delil yok. Ancak biz olaya bir gıda zehirlenmesi olayı boyutunda bakmıyoruz. Burası bir askeri kışla. Ülkenin teminatını sağlayan ve hassas bir görev yapan bir kamu kurumunun oradaki mensuplarının bir yaşam alanı. Doğal olarak bu tür yerlerde ve ülkenin geldiği gün ile gündemleri de değerlendiriyoruz. Bu olmaz dediğimiz bir husus yok. Çünkü burada büyük bir birlik ve bir hayli asker var. Askerlerimizin içerisinde Anadolu'nun değişik şehirlerinden gelen çocuklarımız var. Bunların herhangi bir provokasyona veya kaosa alet edilip edilmediklerini şuan için bilmiyoruz. Bu konuda netleştirmedik. Ama bu konularda da ciddi araştırmalarımız var. Bu çerçevede hem askerlerimizde, hem birlikteki rütbelilerle gerekli çalışmalar devam ediyor. İlerleyen zamanlarda o tür bir delil veya bilgi ve belgeye ulaşırsak bunları kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

"İDDİA VE BEYANI OLAN HERKES BİZE BAŞVURABİLİR"

Askerlerle ilgili soruşturma başlatılmadığını açıklayan Başsavcı Şimşek, böyle iddiaları olan herkesin Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na başvurabileceğini söyledi. Başsavcı Şimşek, "Kesinlikle bu çocuklarla açılan bir disiplin soruşturması ve dayak olayı yok. Biz kesinlikle bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Ben buradan asker ailelerimize bu teminatı veriyorum. Burada Manisa Adliyesi var. Çocuklarının burada herhangi bir darp edildiğine dair, dövüldüğüne dair iddia ve beyanı olan herkesin bize müracaat etme hakkı var. Malum artık askeri kanunlar ve askeri mahkemeler artık yürürlükten kaldırıldığı için bu tür birliklerde meydana gelen her türlü sıkıntı ve problemlerde suç arz eden konular doğrudan sivil savcılık ve sivil mahkeme sıfatıyla bizler yetkiliyiz. Ben o konuda arkadaşların müsterih olmasını ve ailelerin de rahat olmasını istiyorum ve kesinlikle böyle bir şey yok" dedi.

HER ŞEY ARAŞTIRILIYOR

Kamera görüntülerinin de izlendiğini açıklayan Başsavcı Şimşek, "Aklınıza gelebilecek ne varsa bu konuda emin olun araştırılıyor. Kışladaki kamera görüntüleri bu son olayda o günkü hareketlilik, 112 Acil servisin aranma saatleri, askerlere kaldırıldığı hastanede ilk müdahale eden sağlık ekipleri ile bir görüşme ve istişare ediliyor. Zaman içerisinde ifade ve beyana da çevrilecek, tutanaklara da geçilecek" diye konuştu.

Şehit Kaymakam Safitürk davasının ikinci duruşması başladı

ŞEHİT DERİK KAYMAKAMI DAVASI ERTELENDİ

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen çeşitli illerdeki cezaevlerinde tutuklu olan sanıklar Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Nursel Eser, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Bağı, Fikret Deniz, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Saime Ateş Mesutoğlu ve Hüseyin İzci hazır bulunurken, Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım ve eşi Ayşegül Safitürk ise mahkemeye görüntülü sistem üzerinden katıldı. Duruşmayı ayrıca şehit Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, bazı yakınları ile Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas birlikte izledi. Duruşmaya şehid yakınlarına destek olmak üzere hemşerisi olan Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi de katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından mahkeme sanıkların savunmaları alınması ile başladı. Gazetecilerin mahkemeyi takip etmelerine izin verilmezken, mahkeme salonunun küçük olması üzerine bazı tutuklu yakınları da dışarıda kalmak zorunda kaldı.

Mahkemede savunmalarını yapan tutuklu sanıklardan Zuhal Dalçin, Nursel Eser, Zinet Erdaş, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Deniz üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti. Tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Saime Ateş Mesutoğlu ve Hüseyin İzci de olayla ilgileri ve bilgilerinin bulunmadığını ileri sürerek, beraatlarını talep etti. İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği yetkili avukatları ile müşteki avukatları, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep ederek, tüm sanıklar hakkında şikayetlerinin sürdüğünü belirtti. Avukatlar dosyada eksikliklerin giderilmesini, aynı yerde tutuklu bazı sanıkların başka yerlere nakledilmesini ve patlama sonrasında hastane, adli tıp ve sevk raporlarının araştırılmasını talep etti.

Sanık avukatları da tutuklu ve tutuksuz yargılanan müvekkillerine atılı suçları reddederek tahliye ve beraatlerini talep etti.

KURAN'DAN AYET OKUYARAK CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmaya görüntülü bir şekilde bağlanan şehit Kaymakam Muammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, "Kim bir mümini bile bile öldürürse onun cezası için de ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir" ayetini okuyarak suçluların ahirette cezalarını çekeceklerini, bu dünyada da çekmelerini istediğini aktardı. Saldırıdan sonra bir ihmalin olup olmadığının araştırılmasını isteyen baba Safitürk, "Ben adaletin tesis edilmesini istiyorum. Tüm sanıklar hakkındaki şikayetim devam ediyor" dedi.

"TEK SUÇU FAZLA SEVİLMEKTİ"

Eşi Ayşegül Safitürk'te oğlu ile birlikte mağdur edildiklerini ve şikayetçi olduklarını kaydetti. Delillerin ortada olduğunu ve mahkeme heyetinden daha fazla uzatılmamasını isteyen Ayşegül Safitürk, eşinin şehit edilmesinde tek suçunun bölgede sevilen bir kaymakam haline gelmesinden kaynaklandığını söyledi.

"KADIN AĞLAYARAK SALDIRIYI ÖNCEDEN BİLDİRDİ"

Mahkemede hazır bulunan Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk de saldırıdan 13 gün önce kardeşini makamında ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Biz makamda çay içtiğimiz sırada belediyede görevli bir kadın, bir saldırı düzenleneceğini ve ağlayarak kaymakamın öldürüleceğini söyledi. Kardeşimin bu noktada dikkatli olmasını istedim. O da 'tamam' dedi. Buradan ayrıldıktan sonra tekrar kaymakama sordurdum, 'Onları gözaltına aldırdım' dedi. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bir de tutuklu 5 sanık aynı cezaevinde kalıyor. Birleşip aynı ifadeleri veriyorlar. Hepsinden şikayetçiyiz, şikayetimiz devam ediyor" diye konuştu.

8 SAAT SÜREN DURUŞMA, 11 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Yaklaşık 8 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, bazı tanıkların da ifadesinin alınması için ve saldırının gerçekleştirildiği hükümet konağı ile kaymakamın şehit olduğu odanın fotoğraf ve krokilerinin hazır edilmesine ve tutuklu sanık Devran Aslan'ın en yakın ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden beyan vermeye engel teşkil edecek akıl hastalığının bulunup bulunmamasına ilişkin rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 11 Ağustos'a erteledi.

"HAK ETTİKLERİ CEZA EN KISA SÜREDE VERİLSİN"

Duruşmaya Trabzon'dan şehid yakınlarına destek olmak üzere gelen Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi de şehit kaymakamın hatırasına destek olmak ve sanıkların hak ettiği cezayı almaları için duruşmayı takip etmek üzere Mardin'e geldiğini söyledi. Şehit kaymakamın hayallerini bir bir hayata geçirdiklerini anlatan Külekçi, bunun için üzerlerine düşen her çalışmada yer almaya hazır olduklarını anlattı. Sanıklara en üst seviyeden ceza verilmesini isteyen Külekçi, "Şehit Kaymakamı şehit edenler en kısa zamanda hak ettikleri cezayı almaları lazım ki toplumun vicdanına bir su serpilsin" şeklinde konuştu.

İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Baği, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu malına zarar vermek", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı Yasa'nın 12. maddesine muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede yer alan "Önemli tespitler" kısmında, “Olay yerinde yapılan incelemelerde Safitürk'ün makamının karşısında bulunan tuvalet giderinde 10 santimetre altta ışığı yanar vaziyette dışarıdan çok düğmeli olduğu görülen kumanda (verici) olduğu değerlendirilen antenli cihaz bulunmuştur. Güvenlik kameraları görüntülerinde yapılan incelemede binanın arka kısmını çeken kameranın güncel saatten 4 dakika kadar geri olduğu tespit edilmiştir. Makam odasının bulunduğu katın tuvaletinden patlamadan yaklaşık 10 saniye sonra bir çift eldivenin atıldığı görülmüştür. Suikast eylemini gerçekleştiren kişi veya kişilerin saldırının hemen sonrasında tuvaletin camından attıkları eldivenler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştirö ifadeleri yer aldı.

Adana'da komşu kavgası: 2 ölü

ADANA'da iki komşu aile arasında evlerin arasına duvar örme meselesi yüzünden çıkan kavgada, Yusuf ve İslam Alçelik kardeşler bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi 18064 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Alçelik ve Ölmez aileleri arasında evlerinin arasındaki küçük bir arsaya duvar örme meselesi nedeniyle husumet oluştu. Ölmez ailesinin duvar örme isteğine karşı çıkan Alçelik ailesi arasında akşam saatlerinde kavga çıktı. Kavgada, Yusuf ve İslam Alçelik kardeşleri, komşuları 70 yaşındaki Mehmet Ölmez ile oğlu 35 yaşındaki Turgay Ölmez'in bıçaklı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kardeşler, çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çok kaybeden Alçelik kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı baba-oğul ise polis tarafından cinayette kullanılan bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.

KATİL ZANLSININ EVİNİ KUNDAKLADILAR

Polisin olay yerinde inceleme yapıp ayrılmasından sonra, Alçelik ailesinin yakınları katil zanlılarının evini kundakladı. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Ölmez ailesinin olayın hemen ardından boşalttığı belirtildi. Katil zanlılarının Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, baba Mehmet Ölmez'in verdiği ilk ifadede bıçağı kendisinin kullandığını söylediği öne sürüldü.

Bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince intihar etti

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde inşaat ustası 32 yaşındaki Ahmet Bayar, otomobilinde av tüfeğiyle intihar etti. Bayar’ın bir süredir ekonomik sıkıntıda olduğu ve bankadan çektiği kredinin taksitlerini ödeyemediği için bunalıma girip intihar ettiği iddia edildi.

Manavgat’ın Emek Camii yakınlarında iftar saatinde bir otomobilde silah sesi geldiğini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ahmet Bayar sürücü koltuğunda oturduğu 07 VEN 64 plakalı otomobilin içinde av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Ahmet Bayar’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu. Olayı haber alıp gelen yakınları fenalık geçirdi.

KREDİ BORÇLARINI ÖDEYEMEDİ

Evli ve 2 çocuklu Ahmet Bayar’ın inşaatlarda ustalık yaptığı belirtildi. Ahmet Bayar’ın özel bir bankadan kredi çektiği, bir süre önce ekonomik olarak sıkıntı yaşamaya başladığı belirtildi. Son 3 aydır kredi borçlarını ödeyemeyen Bayar’ın sıkıntılarını yakınlarıyla paylaştığı ancak borçları nedeniyle iyice bunalıma girdiği iddia edildi.

Mersin'de CHP'den 'Adalet Yürüyüşü'ne destek

MERSİN'de CHP İl Başkanlığı çağrısı ile toplanan partililer ve vatandaşlar 'Adalet Yürüyüşü'ne destek olmak için alanlara indi. Partilileri CHP Milletvekilleri Hüseyin Çamak ve Serdal Kuyucuoğlu ile CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit de yalnız bırakmadı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Barış Meydanı'nda toplanan partililere, Muğdat Camisi tarafından yürüyüşe geçen Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri de destek verdi. Meydanda buluşan yaklaşık 300 kişi, 'Adalet için 2 dakika düşün' sloganı ile düzenlenen etkinlikte adalet vurgusu yaptı. Şiirler okuyup şarkılar söyleyen grup, 'kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek' ve 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı. 'Adalet' yazılı pankart ve döviz taşıyan kalabalığa seslenen CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye'de çok sayıda yaşanan hukuksuzluk ve adaletsizlikler olduğunu söyledi.

Adalet vurgusu yapan Özyiğit, "CHP'nin yada kalbi adaletten, insan haklarından yana atan insanların sözleri dinlenmiş olsaydı, doğru ve adil davranılmış olsaydı bu eylemliliğe gerek olmayacaktı. Bilseydik ki ülkede tarafsız bir yargı var, bunları alanlarda ifade etmek zorunda kalmayacaktık. Barış Meydanı'nda adalet için varız. Bu adalet talebimizi bundan sonra CHP bayrağı altında değil, toplumun her ferdinin, her sivil toplum kuruluşunun, her partinin, bu ülkede adaletin olmadığını düşünen her insanın katılacağı bir çatıya çeviriyoruz" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ise, "Gördüğümüz hukuk dışı uygulamalar, Türkiye'de artık hukuk ve adaletin olmadığını gösteriyor. Hukuk ve adalet siyasetin emrine girmiştir. Bunu uygulamalarla açıkca görüyoruz. Enis Berberoğlu'na ceza verilmesinin nedeni, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yanına bırkamayacağız' sözünün devamıdır. Siyaset, hukuk ve adalete talimat veriyor" dedi.

Konuşmaların ardından bir süre şiir okuyup şarkı söyleyen grup, olaysız şekilde dağıldı.

Dondurma hırsızı kamerada

Konya'da bir kişi, müşteri gibi girdiği markette dolapta bulunan dondurmaları montunun içine koyarak çalması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 12 Haziran günü saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete müşteri gibi gelen şüpheli, dondurma dolabının bulunduğu reyona yöneldi. Şüpheli etrafını kontrol ettikten sonra yaklaşık 10 adet dondurmayı montunun içine koydu. Daha sonra yiyecek reyonuna yönelen şüpheli bir süre sonra marketten ayrıldı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

