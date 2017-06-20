Kastamonu'da 8 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 8 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 8 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu merkeze bağlı Gölköy Köyü mevkisinde bulunan Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 2'si uzman çavuş, 6'sı er 8 askerde iftardan sonra saat 21.30 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri başgösterdi. Askerlerden 2'si Kastamonu Devlet Hastanesi, 6'sı kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi bulguları görülen askerlere serum tedavisi uygulanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne gelerek askerlerin durumu hakkında bilgi aldı. Alayda akşam yemeğinde dağıtılan menü incelendi. Sadece 8 askerin rahatsızlanması nedeniyle dağıtılan yemekten şüphelenilmediği öğrenildi.
Tedavi altına alınan askerlerden uzman çavuşun kantinden kek alıp yedikten sonra rahatsızlandıklarını söylediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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