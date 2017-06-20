Sakarya'da yağmur su baskınlarına yol açtı (3)

KAYNARCA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

KAYNARCA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde gece etkili olan yağmur hayatı olumuz etkiledi. Kaynarca ilçe girişinde yağmur suları nedeniyle yol suyla kaplandı. Araçlar suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir kamyonet yoldan çıkarak yol kenarındaki çamura saplandı. Araç çekici ve iş makinesi yardımı ile kaldığı yerden çıkarıldı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri suyla kaplı yollarda suları çekmek için çalışma yaptı. Yağmur etkili olurken, trafik ekipleri ilçe girişinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA)

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