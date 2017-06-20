DHA YURT - Hakkari'de askeri konvoya roketli saldırı: 1 yüzbaşı şehit, 5 asker yaralı

HAKKARİ- Çukurca Karayolu'nda askeri konvoyun geçici sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 yüzbaşı şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit ve

HAKKARİ- Çukurca Karayolu'nda askeri konvoyun geçici sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 yüzbaşı şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit ve yaralılar hastaneye getirilirken, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay saat 23.30'da Hakkari-Çukurca karayolundaki Oğul Köyü yol ayrımına 1 kilometre mesafede meydana geldi. PKK'lı teröristler, askeri konvoyun geçişi sırasında roketli saldırı düzenledi. Saldırıda isabet alan araçlarda bulunan 1 yüzbaşı şehit oldu, 5 asker yaralandı. Olayın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralıların bulunduğu ambulanslar Hakkari Devlet Hastanesi'ne gelirken, polis geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden ve ambulanslardan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: HAKKARİ,(DHA)