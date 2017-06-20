DHA YURT BÜLTENİ - 19

Hakkari'de askeri konvoya roketli saldırı: 1 yüzbaşı şehit, 5 asker yaralı

Hakkari'de askeri konvoya roketli saldırı: 1 yüzbaşı şehit, 5 asker yaralı



HAKKARİ- Çukurca Karayolu'nda askeri konvoyun geçici sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 yüzbaşı şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit ve yaralılar hastaneye getirilirken, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay saat 23.30'da Hakkari-Çukurca karayolundaki Oğul Köyü yol ayrımına 1 kilometre mesafede meydana geldi. PKK'lı teröristler, askeri konvoyun geçişi sırasında roketli saldırı düzenledi. Saldırıda isabet alan araçlarda bulunan 1 yüzbaşı şehit oldu, 5 asker yaralandı. Olayın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralıların bulunduğu ambulanslar Hakkari Devlet Hastanesi'ne gelirken, polis geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden ve ambulanslardan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: HAKKARİ,(DHA)

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Kastamonu'da 8 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı



KASTAMONU 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 8 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu merkeze bağlı Gölköy Köyü mevkisinde bulunan Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 2'si uzman çavuş, 6'sı er 8 askerde iftardan sonra saat 21.30 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayetleri başgösterdi. Askerlerden 2'si Kastamonu Devlet Hastanesi, 6'sı kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi bulguları görülen askerlere serum tedavisi uygulanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne gelerek askerlerin durumu hakkında bilgi aldı. Alayda akşam yemeğinde dağıtılan menü incelendi. Sadece 8 askerin rahatsızlanması nedeniyle dağıtılan yemekten şüphelenilmediği öğrenildi.

Tedavi altına alınan askerlerden uzman çavuşun kantinden kek alıp yedikten sonra rahatsızlandıklarını söylediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kastamonu Devlet Hastanesi acil servis önü

-Ambulans

-Hastane

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)

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Beşiktaş, şehit emniyet müdürünün mezarına şampiyonluk kupasını götürdü (2)

İFTARA KATILDILAR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Hakan Özköse ile birlikte Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Orman, iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, şehit Vefa Karakurdu'nun anne ve babasının artık kendi babaları olduğunu söyledi. Beşiktaş camiasının Karakurdu ailesini yalnız bırakmayacağını söyleyen Orman, şöyle dedi:

"Vefa kardeşimizin annesi babasına ve değerli eşine Allah sabırlar versin. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok müstesna bir arkadaşımızdı. Çok iyi bir Beşiktaşlıydı. Takdiri ilahi. Allah bütün ailesine sabır versin. Sizlerden ricam, anneyi babayı burada yalnız bırakmayın, devamlı ziyaret edin. Onların evlatları artık biziz. Biz Beşiktaşlılar olarak anne ve babamızı ne kadar çok önemsiyorsak, onları da önemseyerek belki acılarını azaltabiliriz."

Kazanılan şampiyonluğun önemine değinen Orman, "Beşiktaşlılar gülüyor. Beşiktaşlılar mutlu. Her zaman söylüyorum. Bizim işimiz de Beşiktaşlıları mutlu etmek. Hamd olsun. Allah bugünleri bizlere görmeyi nasip etti. İlk geldiğimiz günden itibaren söylediklerimizin hepsini teker teker yapmanın gururu içerisindeyiz. İnşallah, Allah yardım etsin ve önümüzdeki senelerde de hep beraber mutlu günler yaşayalım. Bu mutluluğumuzu Beşiktaş asaleti ile Beşiktaş duruşuyla Beşiktaş'ın zarafeti ile yaşayalım" dedi.

Ardından futbol sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş Futbol Kulübü'nün kupası taraftarlarla buluşturuldu. Kupayı gören taraftarlar sahneye akın etti. Taraftarlar, şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirmek için birbirileriyle yarıştı. Başkan Orman ve yönetim kurulu üyeleri de taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-İftar salonu

-Ezan okunması ve açılan iftar

-Fikret Orman'ın konuşması

-Kupa ile fotoğraf çektiren taraftarlar

-Başkan Fikret Orman ile fotoğraf çektiren taraftarlar

Süre: (4.00) Boyut: (123 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Otomobilin altında kalmaktan direkler kurtardı

Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımda bulunan elektrik direklerine çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaşın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 10.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 42 CCZ 12 plakalı otomobil, kaldırımda bulunan elektrik direklerine çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş otomobilin altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu. Bu anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza anı ve vatandaşın turtulması kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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Sakarya'da yağmur su baskınlarına yol açtı (3)

KAYNARCA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde gece etkili olan yağmur yağışı hayatı olumuz etkiledi. Kaynarca ilçe girişinde yağmur suları nedeniyle yol suyla kaplandı. Araçlar suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir kamyonet yoldan çıkarak yol kenarındaki çamura saplandı. Araç çekici ve iş makinesi yardımı ile kaldığı yerden çıkarıldı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri suyla kaplı yollarda suları çekmek için çalışma yaptı. Yağmur etkili olurken, trafik ekipleri ilçe girişinde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü:

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Yağmur yağışından görüntü

Çamura saplanan araçtan görüntü

Haber-Kamera: Serhat YAĞIZ / KAYNARCA(Sakarya),(DHA)

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Kızını öldürdükten sonra intihar etti (2)

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAF PAYLAŞMASINA SİNİRLENİP DÖVMÜŞ

İzmit'te, lise öğrencisi 17 yaşındaki kızını tabanca ile vurarak öldüren Erdal Günlü daha sonra tabancayı başına dayayarak ateşledi. Hastaneye kaldırılan Erdal Günlü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Rana Günlü'nün cenazesi otopsi icin morga kaldırıldı. Erdal Günlü'nün yakınları olayı öğrenerek eve gelirken, Erdal ve Rana Günlü'nün öldüğünü öğrenince fenalık geçirdiler.

Erdal Günlü'nün yıllar önce eşinden boşandığı, lise öğrencisi olan kızı Rana Günlü'nün Eskişehir'de annesinin yanında kaldığı öğrenildi. Erdal Günlü'nün bir cinayet davasında suça iştirak etmek suçundan 12 yıl hapis cezası aldığı, 9 ay önce cezaevinden çıktığı belirtildi. Erdal Günlü'nün yaklaşık 1 ay önce Eskişehir'den ziyaretine gelen kızını sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar konusunda uyararak dövdüğü, okulların tatil olmasının ardından kızını güçlüklü ikna ederek yanına gelmesini istediği öğrenildi. Rana Günlü'nün ağabeyi Olcay Günlü, babasının Rana'yı özlediğini söyleyerek yanına gelmesini istediğini, kardeşinin dün İzmit'e geldiğini, bugün ise babasının yaşanan tartışmanın ardından kardeşini öldürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evin önünden görüntü

-Tabutla cenazenin çıkarılması ve araca yüklenmesi

-Komşunun olayla ilgli, açıklaması

-Polislerin çalışmaları

-Akrabalardan görüntü

-Detaylar

-Baba'nın fotoğrafı

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Minibüs ağaca çarptı: 4 yaralı



İZMİR'in Narlıdere İlçesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir minibüs yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 23.00 sıralarında Ege Ordu Komutanlığı'nın ana nizamiyesi yakınlarında meydana geldi. Narlıdere'den Konak yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 64 AJ 132 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan Ali İlhan (34), Hüseyin Almaz (32), Murat Arlık ve Vekin Aygün yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

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Bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince intihar etti



ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde inşaat ustası 32 yaşındaki Ahmet Bayar, otomobilinde av tüfeğiyle intihar etti. Bayar’ın bir süredir ekonomik sıkıntıda olduğu ve bankadan çektiği kredinin taksitlerini ödeyemediği için bunalıma girip intihar ettiği iddia edildi.

Manavgat’ın Emek Camii yakınlarında iftar saatinde bir otomobilden silah sesi geldiğini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ahmet Bayar'ın sürücü koltuğunda oturduğu 07 VEN 64 plakalı otomobilin içinde av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Ahmet Bayar’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu. Olayı haber alıp gelen yakınları fenalık geçirdi.

KREDİ BORÇLARINI ÖDEYEMEDİ

Evli ve 2 çocuklu Ahmet Bayar’ın inşaatlarda ustalık yaptığı belirtildi. Ahmet Bayar’ın özel bir bankadan kredi çektiği ve bir süre önce ekonomik olarak sıkıntı yaşamaya başladığı belirtildi. Son 3 aydır kredi borçlarını ödeyemeyen Bayar’ın sıkıntılarını yakınlarıyla paylaştığı ancak borçları nedeniyle iyice bunalıma girdiği iddia edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),(DHA)

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