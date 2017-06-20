Kastamonu'da 8 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

2 ASKER TABURCU EDİLDİ
2 ASKER TABURCU EDİLDİ
Kastamonu 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda rahatsızlanmaları sonucu hastaneye kaldırılan 8 askerden 2'si taburcu edilirken, 6'sı müşahade altında tutuluyor. Askeri yetkililer, yapılan ilk tetkiklerde askerlerin mide üşütmesine bağlı gelişen komplikasyonlarla tedaviye alındığını, gıda zehirlenmesi bulgularının görülmediğini söyledi. Yetkililer, birlikte ayrıca revirde tedavi gören asker bulunmadığını, konuyla ilgili valiliğin açıklama yapacağını kaydetti.