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Hakkari'de askeri konvoya roketli saldırı: 1 yüzbaşı şehit, 5 asker yaralı (2)

20 Haziran 2017 02:28

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'DAN AÇIKLAMA
Hakkari-Çukurca Karayolu'nda askeri konvoyun Van'a intikali sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 yüzbaşı şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Terör saldırısı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"19 Haziran 2017 tarihinde 23.00 sularında Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca'dan Van'a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmişlerdir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
 

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