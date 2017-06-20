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AK Partili Özdağ: Manisa' siyasi rant meselesine getirilmemeli

20 Haziran 2017 04:10

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANISA, (DHA)- AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANISA, (DHA)- AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının adli ve idari olarak soruşturulduğunu belirtirken hiç kimsenin bunu siyasi rant meselesi haline getirmemesi gerektiğini söyledi. CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in sosyal medya aracılığıyla Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesi önünden askerleri konuşturarak yanlış bilgilerle yayın yapmasını da eleştiren Özdağ, Biçer'i siyasi etiğe davet etti.
Manisa'daki 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması ve devam eden süreçle ilgili konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, konunun kapsamlı araştırıldığını ve soruşturulduğunu, konunun fizyolojik, hukuki, psikolojik ve provokasyon boyutları bulunduğunu belirtti. Özdağ, şöyle dedi:
"Bu konunun fizyolojik boyutu var. Fizyolojik boyutuyla ilgili Sağlık Bakanlığımız, İl sağlık Müdürlüğümüz, Kamu Hastaneleri Birliğimiz, Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, başhekimlerimiz ve hekimlerimiz ilgileniyor. Hukuki boyutu ile Cumhuriyet Başsavcılığımız ve adliye ilgileniyor. Bu konunun psikolojik boyutu var. Askerlerimizin terapileri varsa komutanlarımız ilgileniyor. Bu konunun provokasyon kısmı var. Yine bu kısmı askeriye, emniyet, istihbarat değerlendirecek. Bu konunun bir de eğitimle alakalı kısmı var. Bu nedenle tüm asker ailelerini ve Manisalıları itidalli olmaya davet ediyorum."
"KIŞLAYA 10 GÜN ASKER ALINMAYACAK"
Soma'da 2014 yılında Cumhuriyet tarihinin en trajik iş kazasının meydana geldiğini hatırlatan Özdağ, o maden kazasında elide somut bir şeyler bulunduğunu ancak buradaki son olayda somut bir şey bulunmadığını vurgularken şöyle dedi:
"Şehit olan askerimizin dahi otopsi raporu şu ana kadar çıkmış değil. Kırkağaç'ta ve Doğu Kışla'da yaşanan hadiselerle ilgili yine somut bir şey çıkmadı. 17 Haziran Cumartesi akşamı yaşanan son hadisede ise herhangi bir bulguya rastlanmadı. Burada her türlü ihtimal düşünülmelidir. Özellikle konu siyasi rant haline getirilmemelidir. Bu konuda özellikle CHP Milletvekillerine sesleniyorum. Lütfen bu konuyu siyasi rant malzemesi haline getirmeyin. Bildiğiniz ya da tespit ettiğiniz herhangi bir şey varsa bizimle paylaşın ve birlikte çalışalım. Hukuk, Askeriye, Sağlık Bakanlığı gereğini yapsın. Milli Savunma Bakanlığı ise ihaleyi iptal ederek gereğini yapmış. Şu an Batı Kışla'da er eğitim tugayında bulunan askerler acemiliklerini bitip dağıtıma gittikten sonra bu kışlaya 10 gün kadar asker alınmayacak."
"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"
Devlet olarak her türlü tedbirin alındığını söyleyen Özdağ, sağduyulu açıklamalarından dolayı MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a teşekkür ettiğini ifade ederken, barada 16 bine yakın askerin Kırkağaç'ta, Doğu Kışla'da, Batı Kışla'da, Alaşehir'de eğitim gördüğünü, aileleri yemin törenlerine geldiğini hatırlattı. Özdağ, "CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in davranışı ve askerleri konuşturması doğru değil. Sayın Biçer'in, 'Kan değerlerini bize vermiyorlar' gibi sözleri de doğru değil. Zaten Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterimizde konuyla ilgili açıklamasını yaptı. Her şey şeffaflıkla yürüyor. Hiçbir şeyi saklamıyor, korumuyoruz. Ama bir milletvekilinin daha duyarlı, yatıştırıcı olması gerekirken canlı yayın yaparak askerleri de ön plana sürerek, konuşturarak konuya malzeme yaparak bir algı yürütmesi doğru değil. Bir delil, belge teşhisiniz var ise meclise gelir ve ilgili bakanlarla konuşursunuz. Buradan infial yaratmak adına yayın yapmak ve insanları tahrik etmek doğru değil. Tur Yıldız Biçer siyasi etik içerisinde hareket etmeli' dedi.
Yemek firması yöneticisi ve çalışanlarından toplam 24 kişinin gözaltına alındığını ifade eden AK Parti Manisa Millletvekili elçuk Özdağ, "Milli Savunma ve Sağlık Bakanlığımız çok duyarlı hareket ediyor ve Sağlık Bakanlığımız uzman bir ekip gönderdi. Milli Savunma Bakanımız yaşanan hadiseden sonra gece yarısı kalktı geldi, askerlerimizi ziyaret etti ve durum değerlendirmesi yapıldı. Bir infiale gerek yok" diye konuştu.

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