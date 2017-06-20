(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta yağmur ulaşımı etkiledi

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde etkili olan yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi.Kent merkezi ve Kozlu İlçesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Zonguldak-Kozlu Karayolu'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik polisleri, karayolunda oluşan su birikintilerinde araçların yolda kalmaları tehlikesi nedeniyle iki şeridi de trafiğe kapattı. İlçeye ulaşım, üst yoldan verildi. Yapılan kontrollerde su baskını yaşanan ev ve iş yeri tespit edilemedi.