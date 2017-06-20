(Görüntülü Haber) TEM'de karşıdan karşıya geçmeye çalışınca hayatını kaybetti

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi otoyolu kullanarak karşıdan karşıya geçmek istedi. Seyir halinde olan otomobillere aldırış etmeden TEM Otoyoluna giren vatandaşa bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddettiye yaya taklalar atarak orta refüje düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekipler tarafından yapılanan incelemelerde ölen kişinin 30-35 yaşlarında bir erkek kişi olduğu tespit edildi. Yapılan olay yeri çalışmaları ardından ölen kişinin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde kısa süre araç trafiği oluştu. Yayaya çarpan otomobilin sürücünün ise kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılanan tedavinin ardından sürücünün ifadesi alınmak üzere Polis Merkezine götürüldüğü öğrenildi.