DHA YURT:AĞACA ÇARPAN TAKSİDE CAN PAZARI

KONYA'da ticari taksinin ağaca çarpması sonucu meydana kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Kaza, saat 07.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana

KONYA'da ticari taksinin ağaca çarpması sonucu meydana kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Kaza, saat 07.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sinan Şener (36) idaresindeki 42 TT 726 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Şener ve yolcu Ahmet Emir Cibelik (35) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan iki yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Olay yerinde kalbi duran ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tekrar hayata döndürülen Ahmet Emir Cibelik ,Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sinan Şener ise ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şener ve Cibelik'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Araçta sıkışan yaralıların kurtarma çalışmaları

- Yaralıların kurtarılması ve ambulansa alınması

- Yaralıların yardım beklerken konuşmaları

- Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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