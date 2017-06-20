(Görüntülü Haber)Rögar kapağı hırsızı, polis aracına çarpınca yakalandı

Konya - Rögar kapağı hırsızı, polis aracına çarpınca yakalandı

Konya - Rögar kapağı hırsızı, polis aracına çarpınca yakalandı Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)KONYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, otomobiliyle polis aracına çarptı. Araçtan inerek kaçan 42 yaşındaki Hüseyin Aydın, kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilin bagajından ise çok sayıda çalıntı rögar kapağı ele geçirildi.Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslanlıkışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hırsızlık Büro ve Güven Timlerine bağlı ekipler devriye görevi yaptıkları sırada daha önceden hırsızlık olaylarında kullanılan 42 PT 022 otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucunda otomobil önce kaldırıma ardından da polis aracına çarparak durdu. Bu arada şüpheli ise arabadan inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli Hüseyin Aydın yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde inceleme yapan polis bagajda çok sayıda çalındı rögar kapağına rastladı. Aydın'ın özellikle sanayi siteleri içerisindeki rögar kapaklarını çaldığı öğrenildi. Hırsızlık olaylarının biri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Daha önceden poliste suç kaydı bulunan Aydın, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.