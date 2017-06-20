Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Bir haftadan bu yana bayramı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Bir haftadan bu yana bayramı doğdukları topraklarda geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan Suriyeli sayısı 40 bini buldu.

Kilis Valiliği'nin aldığı kararla Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek isteyenler 8 gündür, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda işlemlerini yaptırarak Suriye'ye geçiyor. Sınırda sabah saatlerinden itibaren Suriyeliler yoğunluk oluşturdu. Polislerin bariyerler ile önlem alarak olası izdihamı önlemeye çalıştığı sınır hattında bekleyen kalabalıkta bayılanlar oldu. Uzun kuyrukların oluştuğu sınır hattında aşırı yoğunluk nedeniyle Suriyeliler, oluşturulan güvenlik barikatını aşarak trafiğin tıkanmasına neden oldu.

Sınır hattında işlemlerini yaptıran Suriyelilerin koşarak ülkelerine gittiği görülürken, polis ve sağlık ekipleri de bölgede olası durumlara karşı hazır bekletiliyor. Yoğunluğu halen devam ettiği Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırarak Suriye'ye geçenlerin sayısının ise 40 bine ulaştığı belirtildi. Bayramı ülkelerinde geçirecek Suriyeliler, 14 Temmuz'a kadar yeniden Türkiye’ye dönecek.

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