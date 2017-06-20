Tahliye vaadiyle dolandırıcılığa suçüstü

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan bazı kişilerin yakınlarını tahliye vaadiyle dolandırmaya çalıştıkları ileri sürülen 3 kişi,

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan bazı kişilerin yakınlarını tahliye vaadiyle dolandırmaya çalıştıkları ileri sürülen 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında etkin görevlerde bulundukları yalanını söyleyen 3 kişinin, FETÖ/PDY operasyonlarında tutuklanan kişilerin para karşılığı tahliyesini sağlama bahanesiyle, yakınlarını dolandırdıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, ihbarda bulunan işadamı aracılığıyla şüphelilerle irtibata geçti. Yapılan pazarlığın ardından, şüphelilerle 15 bin dolar karşılığında anlaşıldı. Polis, belirlenen buluşma noktasında, önceden seri numaraları alınmış olan 15 bin doların verilmesinin ardından süpheliler, Ç.Y., H.Y. ve S.K.'yi, suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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