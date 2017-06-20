Afrika ve Ortadoğu, Rusya’nın silah ihracatında lider oldu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Haziran, (DHA) - Rus Silah İhracat Şirketi (Rosoboroneksport) Kamu şirketi Genel Müdürü Aleksandr Miheev, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin son 2 yıl içinde

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Haziran, (DHA) - Rus Silah İhracat Şirketi (Rosoboroneksport) Kamu şirketi Genel Müdürü Aleksandr Miheev, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin son 2 yıl içinde Rusya’nın silah ve askeri teknik ihracatı konusunda lider konumuna geldiğini söyledi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’de yer alan haberde Miheev, eskiden Çin ve Hindistan’ın bu konularda lider olduklarını hatırlatarak, “2010 yılına kadar ana müşterimiz Çin ve Hindistan’dı. Ancak son 2 yıl içinde silah ihracatı potansiyeli açısından Afrika ve Ortadoğu ülkeleri lider konumuna geldi. Bu bölgeler yaptığımız ihracatın yüzde 70’ini oluşturuyor“ dedi.

2017 Paris Havacılık Fuarında konuşan Miheev, Cezayir ile askeri teknik işbirliğine dair sorusu üzerine, bunun çok hassas bir konu olduğunu söyledi.