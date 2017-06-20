Patronların öğrenci başkanı, yüksek lisansı da bitirdi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ISPARTA Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önce 300 kilometre uzaktaki Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ndeki meslek yüksek okulunu,

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ISPARTA Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önce 300 kilometre uzaktaki Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ndeki meslek yüksek okulunu, ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Başdeğirmen, bu yıl ise Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

ITSO'da uzun yıllar meclis üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan işadamı 57 yaşındaki Şükrü Başdeğirmen, meslek lisesini bitirdikten sonra 1980'li yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle ailesi tarafından üniversiteye gönderilmedi. Üniversite eğitimi içinde ukte kalan Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen, 2010 yılında eşi adına sınav için başvurdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Kooperatifçilik Bölümü'nü kazanan Şükrü Başdeğirmen, 2010- 2011 döneminde üniversite eğitimi için 1 yıl boyunca haftada 4 gün Isparta'dan yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Alaşehir'e gidip geldi. Başdeğirmen, 1 yıl sonra Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü'ne geçiş yaptı. İkinci sınıfı SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu'nda tamamlayan Başdeğirmen, yine haftanın 4 günü 40 kilometre yol yaptı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYKEN PATRONLARIN BAŞKANI OLDU

2 yıllık öğrenimi sonrasında SDÜ'den mezun olan Başdeğirmen, ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Fakültesi'ne devam ederek lisans eğitimine geçti. Başdeğirmen, İşletme Fakültesi 3'üncü sınıfın sonlarına kadarki dönemde bir yandan ITSO'da Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini yürüttü. Şükrü Başdeğirmen, iş ve öğrencilik hayatının yanına 2013 yılında ITSO Başkanlığını da ekleyerek Isparta iş dünyasının üniversite öğrencisi patronu oldu. Bu dönemde eğitimine devam eden Başdeğirmen, İşletme Fakültesi'ni de başarıyla tamamladıktan sonra SDÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisansa başladı. Geçen dönem de yüksek lisansını tamamlayan ITSO Başkanı Başdeğirmen, yüksek lisans diplomasını, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i anma programı kapsamında düzenlenen mezuniyet töreniyle aldı.

ÖĞRENCİLER 'HOCA' ZANNETTİ

1980 dönemindeki şartlardan dolayı ailesi göndermek istemediği için üniversite okuyamadığını ve içinde ukte kaldığını anlatan Başdeğirmen, şöyle konuştu:

"Evlendikten sonra çocuklarımız oldu. İşimiz yoğundu ama 50 yaşına geldiğimde eşimin kayıt yaptırmasıyla okula başladım. İlk gün gidip bir sıraya oturdum. Beni gören 'Hoca girmiş, geç kaldık girmeyelim' diye kapıdan dönüyordu. Benim de onlar gibi öğrenci olduğumu öğrendiklerinde çok şaşırdılar. Sonra birbirimize alıştık. İlk anda yadırgansa da dersleri takip etmem, devamsızlık yapmamam ve sınavlardaki başarım iyi örnek oldu. Mezun olduktan sonra İşletme Fakültesi'ni bitirdim ve ardından yüksek lisansı tamamladım. Şimdi İngilizce dil sorunum var ve İngilizce eğitimi de alarak doktora yapmayı hedefliyorum."

ITSO'DA 19 KİŞİYE YÜKSEK LİSANS YAPTIRDI

50 yaşında meslek yüksek okuluyla başlayıp hiç aksatmadan 57 yaşında yüksek lisansı tamamlayan Başdeğirmen, ITSO'da görev yaptığı yönetim kurulu ve meclis üyeleri, oda personeli ve oda üyelerini de eğitime teşvik etti. Başdeğirmen ile birlikte bu yıl ITSO bünyesinde 19 kişi yüksek lisans eğitimini tamamladı ve mezun oldu. Isparta iş dünyasındaki arkadaş çevresinin kendisi gibi ağırlıklı lise mezunu olduğunu anlatan Başdeğirmen, gösterdiği azmin arkadaşları dahil birçok kişiye örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Birçok kişinin kendisine gelerek nasıl yaptığını sorduğunu belirten Başdeğirmen, "Çok sayıda arkadaşım üniversiteye başladı. ITSO'da başkan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi, meclis üyesi, oda üyelerimiz ve personelimizden lisans mezunu 19 kişi yüksek lisansı birlikte tamamladık. Lisans mezunu arkadaşlarımla görüştüm, 'Ben yüksek lisans yapıyorum. Sizlerin de yapması gerekiyor. Gelişen, modernleşen Türkiye'ye ayak uydurmak için yüksek lisansın önemini anlatıp örnek olmamız gerekiyor' dedim ve benim yaşlarımdaki insanlar dahil yüksek lisans eğitimine başladık ve mezun oldular. Yine hep beraber doktora eğitimini tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

EŞİ DE ÜNİVERSİTEYE BAŞLADI

1980'li yıllarda eşi Şadiye Başdeğirmen'in de Gıda Mühendisliği Fakültesi öğrencisiyken, evlendikleri için okulu yarım bıraktığını anlatan ITSO Başkanı, “Eşim de geçen yıl açık öğretimden Kamu Yönetimi Bölümü lisans eğitimine başladı. Kızım öğretmen ve yüksek lisans yapıyor. Oğlum ise Başkent Üniversitesi İç Mimarlık okuyor" dedi.

ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte Başkan Yardımcısı Metin Çelik, meclis üyeleri Fatih Tola, Kadir Özkan, Muhammed Şirin, Salim Güntaç, ITSO Genel Sekreteri Nihal İspir, ITSO Basın Müşaviri Dilek Toros, İç-Dış Ticaret Uzmanı Muazzez Boyacı ve 10 oda üyesi daha yüksek lisans yaptı.

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