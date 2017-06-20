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Antalya lavanta kokuyor

20 Haziran 2017 11:06

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da daha çok yayla bölgelerinde üretimi yapılan ve kozmetik sanayisinde kullanılan lavanta, sahil kesiminde de yayladaki verimlilikte üretildi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da daha çok yayla bölgelerinde üretimi yapılan ve kozmetik sanayisinde kullanılan lavanta, sahil kesiminde de yayladaki verimlilikte üretildi.
Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve bu bitkilerin kullanıldığı endüstriyel alanlar üzerine ar-ge çalışmalarıyla hem çiftçi hem de tarımsal sanayi açısından bilgi üretilen Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), daha çok yayla kesimlerinde üretilen lavantayı sahilde de yetiştirdi. Antalya'da narenciye ve tropik meyveler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan BATEM'e geçen yıl Isparta'nın Keçiborlu İlçesi'nden getirilen fideler, 2 dönüm alana dikildi. Az da olsa ilk hasadın geçen yıl yapıldığı alanda, bu yıl muhteşem bir görsellik oluştu.
BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, "Antalya Lavanta Kokuyor" sloganıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğiyle başlattıkları bu proje kapsamında geçen yıl deneme amaçlı 2 dönüm alana diktikleri lavantaların büyüdüğünü ve çok güzel bir görsellik oluşturduğunu söyledi. Lavantanın daha çok Isparta ve Burdur bölgesinde yetişen ve sanayisi hızlı gelişen bir bitki olduğunu belirten Ünlü, “Biz de Antalya'da sahil kesiminde lavanta olur mu olmaz mı düşüncesiyle geçen yıl dikim yaptık ve diker dikmez hava sıcak olduğu için hasat ettik" dedi.
Bu yılın ilk ürünlerinin hasadına da başlandığını belirten Ünlü, “2 dönüm alanda demo olarak dikim yapıldı. Geçen yılki üretimden lavanta sabunu ve kolonyası ürettik. Lavanta çorak ve yüksek yerlerde yetişen bir bitki olduğundan Akdeniz sahil kesiminde de yetişip yetişmeyeceğini denemek için kurduğumuz bir parsel burası. Tabi ilerleyen günlerde bu büyüyerek gidecek. Çok revaçta bir bitki. Bu yıl 'Antalya Lavanta Kokuyor' diye de bir proje yaptık. Buradan çelikler alarak fide üretimi de yapıyoruz. Elmalı ve farklı yayla kesimlerinde üreticilere tanıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.
Ana amaçlarının para kazanmak değil, burada üretimin yapılabildiğini göstermek ve alternatif ürünler elde etmek olduğunu açıklayan Ünlü, “Lavanta parfümeri sanayiinde kullanılan bir bitki. Aynı zamanda sağlık açısından çok faydalı, çay olarak tüketiliyor. Yine cilt sağlığı için de önemli bir bitki. Özellikle antifungal ve antiseptik özelliklere sahip. Bu bitkiden ar-ge çalışmaları yaparak insanlığa daha çok nasıl fayda sağlanır araştırıyoruz. Yağı da değerli ve yurtdışında parfümeri sanayiinde çok yaygın kullanılıyor" dedi.

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