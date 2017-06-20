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Gordon Milne ailesi yine Bodrum'da: "En büyük Beşiktaş"

20 Haziran 2017 11:05

Gordon Milne ailesi yine Bodrum'daydı ve Türkçe olarak dilinden düşürmediği o kelimeyi haykırdı

Gordon Milne ailesi yine Bodrum'daydı ve Türkçe olarak dilinden düşürmediği o kelimeyi haykırdı

"En büyük Beşiktaş"

Efsane hoca, gelininin Türk olması nedeniyle yine Ege sahillerinde tatil yaptı. Üç yıldızlı tişortleri giyerek ailece hava basarak düşman çatlattılar

Faik Gürses, İstanbul, (DHA)

Gordon Milne, Beşiktaş'a çağ atlatan futbol takımının efsane teknik direktörüydü. Tam 6.5 yıl çalıştı. Kışın buz gibi soğukta üzerinde kısa kol bir atlet, ayağında şort Fulya Tesisleri'nin içindeki çim sahada herkesten önce antrenmana çıkar, futbolucuları beklerdi. 6.5 yıl bu prensip devam etti. Hiç hasta olmadı ve o şort ve tişortten hiç vazgeçmedi. Ama en önemlisi eline düşen takımın da hakkını verdi. Sistemi görev yaptığı yıllar boyunca aynı tutttu. Birgün 4-4-2'yi sorgularken, "Hoca artık sıkılmıyormusun bu sistemden" dediğimde, "Yarın değiştireyim, takım çorbaya döndü diye ilk sen yazarsın" cevabını vermişti. Gordon 6.5 yıl boyunca hiç Türkçe konuşmadı. Aslında çok iyi biliyordu lisanımızı, ama İngiliz felsefesi ile dilimizi pek tercih etmedi. 10-0 kazanılan Adanademirspor maçından sonra bile, "Karşı takım 10 gol yedi ama gücü inkar edilemez" diyecek kadar bir centilmendi. Gordon, bir Türkiye aşığı idi. Fulya'nın çimlerinde antrenman yapılırken oğulları Yan ve Graham da bazen çalışmaya katılırdı. İşte ismi Graham olanı, adı Leyla olan bir Türk kızı ile evlendi. Bu nedenle Gordon, eşi Edith ile birlikte her yıl Bodrum'da tatil yapıp, hem oğlu hem de gelini ile hasret giderir. Bu yıl da öyle oldu. 
FARKLI BİR TATİL
Beşiktaş Genel Kurul üyesi Erkut Soydan da bu yıl Milne ailesine eşlik etti. Hem de babalar günü gibi anlamlı bir tarihe rastlayan günde hasret giderdiler birbirleriyle. Sonra üzerlerine Beşiktaş'ın o üç yıldızlı tişortlerini geçirip bir de anı fotoğrafı çektirdiler.
EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ
Gordon, babalar gününü İngilizce olarak kutladı fakat Türkçe olarak yıllardır dilinden düşürmediği bir cümle vardı ki onu da her zamanki gibi yineledi:
"EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-Fotoğraf Dökümü1
Soldan sağa Ayaktakiler:
Jerry (Graham'ın arkadaşı) Gordon Milne, Erkut Soydan, Graham Milne
Soldan Sağa (Oturanlar)
Jeyna (Jerry'in eşi) Leyla (Graham Milne'nin eşi) Edith Milne (Gordon Milne'nin eşi) Erkut Soydan'ın kızı Defne ve Başak Soydan (Erkut Soydan'ın eşi)
-
Erkut Soydan ve Milne birlikte, masada ve spor kıyafetleri ile (2)
--
-Gordon Milne'in babalar gününü İngilizce kutlaması
-Gordon Milne "En Büyük Beşiktaş" diyor.
 

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