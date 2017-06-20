ABD'de faiz artırım beklentisiyle dolar 3.52 liranın üzerine çıktı 

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını hızlandıracağına ilişkin beklentilerin artmasına bağlı olarak dolar yeniden 3.52 liranın üzerine çıktı.

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını hızlandıracağına ilişkin beklentilerin artmasına bağlı olarak dolar yeniden 3.52 liranın üzerine çıktı.

Yeni haftaya 3.50 liranın da altında başlayan dolar, haftanın ikinci gününde 3.5245 liraya kadar çıkarken, euro da parite etkisiyle 3.92 liradan 3.9325 liraya kadar yükseldi.

Fed'in faiz artırımının çok kademeli yapılması gerektiğini söyleyen Fed Chicago Şubesi Başkanı Charles Evans, mevcut ortamın kademeli faiz artışını desteklediğini vurguladı.

Evans'ın bu açıklamaları piyasalarda, bu yıl iki kez faiz artıran Fed'in bir kez daha faiz artırımı yapabileceği beklentisini destekledi.

Yeni güne yüzde 0.34 yükselişle 99 bin 666 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi'ndeki (BIST 100) artış da dolardaki yükselişin etkisiyle yavaşladı.