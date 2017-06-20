Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, bir aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş toplam 4 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, bir aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş toplam 4 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin, merkez Melikgazi ilçesi Ambar Mahallesi'nde durdurdukları Mardin plakalı bir araçta yaptığı aramada, aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 4 bin 840 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü M.B. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi.

FOTOĞRAFLI